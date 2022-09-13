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屈原故里在三峽 村民靠「臍橙」致富

記者陳政錄／湖北宜昌即時報導
秭歸縣盛產臍橙，縣內萬古寺村村民藉此致富，但受乾旱影響，今年有部分曬傷情形，可能影響產量。攝影／記者陳政錄
秭歸縣盛產臍橙，縣內萬古寺村村民藉此致富，但受乾旱影響，今年有部分曬傷情形，可能影響產量。攝影／記者陳政錄

中國自上世紀推動建設三峽大壩工程以來，如何兼顧生態保護、周邊地區發展成為重要課題，其中位於大壩庫首上的湖北省宜昌市秭歸縣，是著名愛國詩人屈原的故鄉，除了推動詩歌、文化交流，近年也靠著臍橙帶動村民致富，以萬古寺村為例，每家農戶單靠種植臍橙帶來的年收入就超過人民幣10萬元（約1萬4442美元）。

秭歸縣位於湖北省西部，有「中國臍橙之鄉」和龍舟之鄉、詩歌之鄉等美名，因三峽大壩建設，全縣有約十萬名三峽移民居住。

其中，位於長江支流香溪河東的秭歸縣萬古寺村，居住著1300多位屈氏後裔，敬奉屈原為先祖，2016年與也居住數百屈氏後裔的台灣彰化寶廍里結為姊妹村，每年舉辦兩岸屈氏後裔共慶端午等交流活動，也曾邀請著名詩人余光中等交流，和互派龍舟隊於兩岸參賽等，即使近年受疫情影響，也舉辦雲端共祭詩組（屈原）、共慶端午活動。

如今，隨著中國推進「脫貧攻堅」，秭歸縣歸州鎮黨委書記劉卓表示，在品種改良、嫁接技術發展下，全縣已種植30多個品種的臍橙，萬古寺村也實現一年四季盛產，帶動村民致富，例如春天的倫挽、夏天夏橙、秋天九月紅、冬天紐荷爾等，總種植面積達3,800畝，產值人民幣8,000萬元。除此之外，秭歸縣也開發臍橙相關產品，如果醋、果汁等拓展電商市場。

萬古寺村委書記屈家明是屈原第69代孫，他說透過合作社組織、電商行銷，村內種植戶平均年收入有人民幣10多萬元，是致富的支柱產業。談到今年長江流域乾旱的影響時，他也坦言，有一些橙子出現裂果、曬傷的情況，乾旱也導致村民須到河邊抽水灌溉，增加一些成本，估計減產三成左右，但隨著產量減少，單價也會上升，對村民收入應不會造成太大影響。

秭歸縣萬古寺村致力弘揚詩組屈原的詩歌文化，以及端午節歷史文化。攝影／記者陳政錄
秭歸縣萬古寺村致力弘揚詩組屈原的詩歌文化，以及端午節歷史文化。攝影／記者陳政錄
秭歸縣歸州鎮黨委書記劉卓表示，在品種改良、嫁接技術發展下，秭歸縣實現一年四季盛產...
秭歸縣歸州鎮黨委書記劉卓表示，在品種改良、嫁接技術發展下，秭歸縣實現一年四季盛產臍橙。
詩人余光中曾到湖北省宜昌是秭歸縣交流。記者陳政錄／攝影
詩人余光中曾到湖北省宜昌是秭歸縣交流。記者陳政錄／攝影
屈原祠是秭歸縣屈原故里文化園的主要景觀，始建於唐元和十五年（公元820年），後經...
屈原祠是秭歸縣屈原故里文化園的主要景觀，始建於唐元和十五年（公元820年），後經多次重修，加上湖北宜昌葛洲壩、三峽大壩建設搬遷，2010年在秭歸新縣城鳳凰山完成重建，文化園並於2015年成為海峽兩岸交流基地。攝影／記者陳政錄

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