韓國不滿歷史年表遭更改要求糾正 遭中國冷回

「東方吉金——中韓日古代青銅器展」展出的韓國古代歷史年表，遺漏了韓國中央博物館所提供年表中的兩個王朝。(擷自微博)

中韓日三國在北京 合辦一場古代青銅器展覽，韓國中央博物館 不滿提供的歷史年表遭中國國家博物館更改，遺漏兩個王朝，強烈要求糾正，但今天遭中國外交部冷回：「沒有必要進行政治性炒作」。

中韓再因歷史問題齟齬。據韓聯社今天報導，韓中日三國在北京聯合主辦的一場展覽展出的韓國古代歷史年表遺漏了高句麗和渤海王朝，韓國國立中央博物館就此強烈要求中方予以糾正。

名為「東方吉金——中韓日古代青銅器展」的展覽從7月26日起在中國國家博物館舉行，旨在紀念中韓建交30週年和中日邦交正常化50周年。該展由中國國家博物館、韓國國立中央博物館、日本東京國立博物館共同主辦。

據報導，韓國國立中央博物館為此展提供相關文物和韓國古代歷史年表，年表中包含高句麗和渤海王朝的建立年度，然而上述展覽展出的年表將這兩個朝代遺漏。國立中央博物館方面認為「中方肆意對韓方提供的年表進行編輯」，並要求中方就此予以糾正和道歉。

國立中央博物館表示，按照國際慣例，展覽展出的資料需真實呈現參展方所提供的訊息，中方此舉有損雙方互信，因此博物館方面強烈要求中方立即予以糾正，並就此道歉。

報導並引述韓國外交部一名官員表示，歷史問題事關民族認同，因此政府向來基於事實堅決應對歪曲歷史的行為。外交部層面也將「採取必要的措施」。

據中國外交部官網，韓聯社記者今天下午在中國外交部例行記者會提問：近期，韓中日古代青銅展在中國國家博物館對公眾展出，但在韓國古代歷史年表介紹中缺少了高句麗的內容。對此韓方表示高句麗是韓國歷史的一個部分，要求中方進行相應修改並道歉。請問中方持何立場？

中國外交部發言人毛寧回應稱，高句麗問題是一個學術問題。學術問題可在學術領域進行專業性的討論和溝通，「沒有必要進行政治性炒作」。

高句麗歷史歸屬問題一直是中國與南北韓 爭議的焦點。據亞洲週刊此前報導，2004年，中國向聯合國教科文組織申請在吉林省及遼寧省的高句麗古蹟為世界文化遺址，引發韓國強烈反彈，向中國提出抗議，南北韓聯手為「扳正高句麗歷史」舉行各種活動。

據中國百度百科，中國認定高句麗是存在於西元前1世紀至西元7世紀的「中國古代邊疆政權」，地跨今中國東北地區與朝鮮半島北部。南北朝時期改稱「高麗」，又稱「高氏高麗」，與西元10世紀建立的高麗（又稱王氏高麗）並無繼承關係。西元668年，高句麗遭唐朝攻滅。

中國並認定渤海國（西元698年至926年）是「中國古代歷史上的一個少數民族政權」。