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北京健康碼查驗系統故障 上班族一早塞爆地鐵站

記者陳政錄／北京即時報導
今晨上班時間，北京地鐵進站因系統故障，有不同程度的排隊情況，相比市中心地鐵站影響較小，市郊較為嚴重。（記者陳政錄／攝影）
今晨上班時間，北京地鐵進站因系統故障，有不同程度的排隊情況，相比市中心地鐵站影響較小，市郊較為嚴重。（記者陳政錄／攝影）

中國剛結束三天的中秋連假，今（13日）是恢復上班第一天，但一早上班高峰時間，北京地鐵查驗民眾「健康碼」功能故障，導致每個地鐵站都有大量民眾擠在驗票閘門口，等待工作人員人工查驗，引起不少人上網抱怨，並形容這是違反公衛的嚴重事故，當局應出面道歉。

北京地鐵官方微博在上午8時40分公告稱，目前全線車站閘機（驗票閘門）無法查驗健康碼訊息，採取人工核驗方式引導乘客進站，請您（指乘客）配合工作人員引導有序進站。故障正在逐步修復，由此給您帶來的不便敬請諒解。

北京上班族在地鐵站內請工作人員協助處理進出站問題。（記者陳政錄／攝影）
北京上班族在地鐵站內請工作人員協助處理進出站問題。（記者陳政錄／攝影）

據了解，在北京搭乘地鐵主要有刷交通卡、使用APP掃描QR CODE兩種模式，但為了配合當局搭乘公共交通需有72小時內核酸檢測證明陰性的防疫要求，民眾的交通卡、APP都需綁定個人健康訊息，才能順利刷卡、掃碼進出站。

但在查驗系統故障下，以本報記者所在地附近地鐵站為例，9時許進、出站口均有民眾排隊，等待工作人員查驗核酸檢測訊息，地鐵也播放廣播，要求民眾進站前提前出示健康寶（北京健康寶）個人健康碼訊息頁面，以利提高效率。據民眾反映，由於正值上班「早高峰」，從市郊進市區的地鐵站排隊情況，比市區內嚴重數倍。

北京民眾在微博上反映地鐵因系統故障，上班族排隊大聚集的情況。（取材自微博）
北京民眾在微博上反映地鐵因系統故障，上班族排隊大聚集的情況。（取材自微博）

面對突如其來的「大塞車」，不少北京市民在微博上發文抱怨，並分享自己所在地鐵站的聚集情形，質疑此舉恐有疫情風險。有人慶幸「還好今天出門早」，也有人表示「讓北京地鐵領導出來道歉吧，這屬於事故了」、「人員大量堵在閘機通道，這不給防疫添亂嗎」、「都堵到地鐵口了，亂成一鍋粥」。

北京市民在網路平台上貼出自家地鐵口，人員大排隊的情況。（取材自微博）
北京市民在網路平台上貼出自家地鐵口，人員大排隊的情況。（取材自微博）

同時，由於昨天傍晚北京市政府才在記者會上要求，隨連假結束，各單位員工返回職位前，48小時內應進行一次核酸檢測。有網友表示，「晚上才通知，根本來不及做，今天估計不能上班了」。

據北京地鐵客流統計，9月11日時北京市地鐵日客運量達364.8萬人次，今日為上班日，客運量影響層面估計更廣。

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