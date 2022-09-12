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習近平將出席上合峰會 今年重點擴充成員國

記者陳言喬／即時報導
上海合作組織元首峰會第二十二次會議將於9月15日到16日在烏茲別克古城撒馬爾罕召開。（路透）
上海合作組織元首峰會第二十二次會議將於9月15日到16日在烏茲別克古城撒馬爾罕召開。（路透）

中國官方今天（12日）證實，中國國家主席習近平將於9月14日至16日出席上海合作組織元首峰會。上合組織今年的頭等大事是討論增加成員國，今年除伊朗正式加入外，身為觀察員國的白俄羅斯也已申請加入，另有十多個國家有意願加入。

澎湃新聞報導，成立於2001年6月的上合組織由中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克共同成為創始成員國。2017年，上合組織首度擴容，印度和巴基斯坦加入。當前，上合組織8個會員國地區面積覆蓋超過地球陸地面積的四分之一，人口總數占到全世界的三分之一以上。

報導說，上合組織第二次擴容是今年撒馬爾罕峰會最為核心的議題之一。除伊朗正式加入外，俄羅斯《消息報》早前報導稱，包括阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）、敘利亞、卡達和沙特（沙烏地阿拉伯）在內的10個國家也表達希望加入上合組織。其他候選國還包括緬甸、柬埔寨和尼泊爾。知情人士表示，上合組織近期將迎來「一波阿拉伯國家和東南亞國家紛紛加入組織的擴員浪潮」。

上合組織副秘書長格力高力．洛格維諾夫接受澎湃新聞訪問時表示，上合組織是獨一無二的國際組織。上合成員國領土、人口、政治體制、經濟狀況、軍事實力等客觀條件的差異，一些西方專家預測上合組織不會太過穩定或持久。然而，從實際情況來看，上合組織成立21年來的發展歷程就是對西方這一觀點的有力駁斥。

他說，上合組織成員國通過協商一致的方式達成共識、解決問題，沒有任何一個國家把自己的立場和觀點強加給另一個國家，保證了上合組織在政治上團結一致。

洛格維諾夫稱，上合組織不會成為北約那樣的軍事聯盟。他解釋稱，無論是上合組織的憲章還是法律文件，都未給該組織賦予軍事屬性。上合組織舉行的軍演，是針對反恐，藉演習提升各國軍隊打擊國際恐怖勢力的協同能力。

此前，上合秘書長張明在回應相關問題時曾表示，北約和上合組織不同。上合組織奉行不結盟、不針對第三方的原則，北約則是當今世界最大的軍事同盟，是冷戰的產物。

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