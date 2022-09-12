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王毅五點談中日關係 稱對台灣問題不容動搖倒退

記者陳政錄／北京即時報導
中國外交部長王毅。歐新社
中國外交部長王毅。歐新社

中國國務委員兼外交部長王毅12日透過影片，在「紀念中日邦交正常化50周年研討會」開幕式上致辭，他就中日關係提出五點看法，呼籲日方對於歷史、台灣等「涉及中日關係根本的重大原則問題」，不能絲毫含糊，更不容動搖倒退。

北京日報，王毅就「構築契合新時代要求的中日關係」，提出要踐信守諾、著眼大局、深化合作、加強引導、順應大勢五點看法。

王毅首先表示，「當前世界動盪多變，中日關係不進則退。」他說，在即將開啟下一個50年征程之際，雙方既要重溫建交初心，汲取歷史經驗，推動中日關係沿著正確軌道健康穩定發展；也要思考構築契合新時代要求的中日關係，賦予兩國關係新的內涵和動力。

在踐信守諾，維護中日關係政治基礎方面，王毅舉中國前總理周恩來、前日本首相田中角榮的互動為例，強調要確保兩國關係行穩致遠，必須恪守中日達成的四個政治文件和迄今做出的承諾。

他說，對於歷史、台灣等涉及中日關係根本的重大原則問題，不能絲毫含糊，更不容動搖倒退。

在著眼大局、深化合作上，王毅接著表示，雙方應將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識反映到政策上，落實在行動中，並指雙方要牢固樹立夥伴意識，秉持全球視野，共同抵制「脫鉤斷鏈」的錯誤做法，維護全球產供鏈穩定暢通、貿易投資環境公平開放。

加強引導、順應大勢方面，王毅說，兩國政府和媒體應為兩國人民客觀友善的相互認知創造良好環境。他說，中日作為地區和世界重要國家，要維護以聯合國為核心的國際體系，共同反對零和博弈與陣營對抗，促進地區穩定和區域融合發展。

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