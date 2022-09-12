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四川內江靜態管理 變異株測序未在中國數據庫中發現

記者賴錦宏／即時報導
內江11日通報，病毒基因測序結果顯示為Omicron病毒變異株，但存在兩個位點的變異，未在中國基因測序數據庫中發現。（內江日報）
內江11日通報，病毒基因測序結果顯示為Omicron病毒變異株，但存在兩個位點的變異，未在中國基因測序數據庫中發現。（內江日報）

四川內江爆發疫情，內江昨日（11日）通報，病毒基因測序結果顯示為Omicron病毒變異株，但存在兩個位點的變異，未在中國基因測序數據庫中發現。內江已於9月10日全面實施靜態管理。

據四川日報，內江昨日新增15宗本土確診及1宗本土無症狀感染。內江疫情防控專家組組長、市疾控中心副主任徐勇表示，流調顯示，已報告的確診個案和無症狀感染者中，有3宗為密接檢出，其餘均為社會面檢出。報告的個案和感染者多數無直接關聯，但多數人均到訪過交通路及和平街（尤其是到訪過梅家山菜市場、好多多超市、馬鞍山加油站、卓爾百貨交通路店、和平街菜市場），已出現家庭聚集性傾向，呈現出一定的社區傳播。

徐勇表示，基因測序結果顯示為Omicron病毒變異株，但存在兩個位點的變異，未在四川和中國的基因測序數據庫中發現。此輪疫情傳播來源不明，來勢洶洶，已在內江市傳播一段時間，目前仍處於發展期，形勢嚴峻複雜。

內江已於10日全面實施靜態管理。高、中風險區採取封控管理，落實「足不出戶、上門服務」等防控措施；低風險區原則上居家，非必要不外出。除經指揮部批准保供外，其他各類場所、店鋪一律停業。客運班線、城市巴士、網約的士暫停運營；巡遊的士除經指揮部同意並持有通行證外暫停運營。社會車輛無通行證不上路，救護、消防、公安、搶險救援等執行應急任務的特種車輛保持暢通。其他從事防疫、醫療和保供工作的車輛，憑通行證通行。

疫情 Omicron 公安

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