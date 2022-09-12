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林毅夫：房地產仍是經濟增長驅動力但不再是投機資產

記者林茂仁／即時報導
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，房地產仍是中國經濟增長驅動力，但不再是投機資產，圖為林毅夫日前參加2022兩岸青年峰會。 （中新社）
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，房地產仍是中國經濟增長驅動力，但不再是投機資產，圖為林毅夫日前參加2022兩岸青年峰會。 （中新社）

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，房地產行業仍將是中國經濟增長的驅動力，但在未來幾年，住房將不再是過去用於投機的資產，而是用於生活的資產，這將使住房市場和經濟都變得更加健康。

中新社報導，國際金融論壇（IFF）舉行以“亞洲的崛起”為主題的第24期學術會議。林毅夫參加這一會議，並在回答與中國經濟相關的提問時指出，今年以來，中國經濟發展面臨“三重壓力”，多地散發疫情和房地產市場低迷也拖累了GDP增長。

林毅夫直言，經濟增長緩慢會打擊人們對未來的信心，當你對未來沒有信心的時候，一方面會抑制投資；另一方面也會抑制消費，會使增長更加緩慢。

他認為，提振信心非常重要，而這需要刺激投資，可以看到中國政府已採取一些措施來投資新的基礎設施、工業要素等，投資將創造需求並刺激增長。如果人們對經濟增長和私營部門更有信心，就會開始投資以增加供應，而且在家庭中，人們將有信心購買房產，這將支持房地產行業。

但林毅夫也強調，過去房地產被用於投機，而不完全是居住，現在政府試圖重新定位，要求“房住不炒”，中國政府會找到辦法支持公共住房，就像在新加坡看到的那樣，這類公共住房肯定會有大量投資，這也將刺激中國的經濟增長。

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