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北京三所大學爆聚集性疫情 累計近百例

記者陳政錄／北京即時報導
爆發疫情的中國傳媒大學採取封閉校門，全體師生核酸檢測的措施。人民視覺
爆發疫情的中國傳媒大學採取封閉校門，全體師生核酸檢測的措施。人民視覺

中共二十大下月將於北京召開，但隨著各學校陸續開學，近期北京有三所大學相繼爆發校內聚集性疫情，截至12日，累計報告新冠肺炎感染者達96例。隨中國的中秋連假於今日結束，北京市政府要求，各單位員工返回職位前，48小時內應進行一次核酸檢測

北京市政府12日下午召開疫情記者會，北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰通報，9月11日0時至24時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者14例，均為隔離觀察人員，其中，昌平區7例、朝陽區5例、海淀區2例；均為輕型。另有1例無症狀感染者轉確診病例已通報。

同時，12日0時至15時，北京持續新增本土新冠肺炎病毒感染者15例，均為隔離觀察人員，其中，朝陽區13例，昌平區和通州區各1例；輕型9例、無症狀感染者6例。

對於近期的疫情主要來自學校，劉曉峰進一步表示，目前，北京化工大學昌平校區聚集性疫情累計報告感染者50例，中央民族大學附屬中學聚集性疫情累計報告感染者18例，中國傳媒大學聚集性疫情累計報告感染者28例。據了解，3校疫情病毒屬於Omicron變異株的不同分支，為三條獨立傳播鏈。

但北京市政府發言人徐和建強調，近期北京三所學校發生的疫情，源頭清晰，皆為京外輸入，社會面外溢風險總體可控。他還說，北京化工大學昌平校區聚集性疫情和中央民族大學附屬中學聚集性疫情平穩，處於「收尾階段」，至於中國傳媒大學聚集性疫情，仍需「細化防控」，全面防範可能風險。

不過，徐和建也表示，中秋三天假期即將過去，將返崗（返回單位工作職位）、返校、上班、上學。各單位員工返崗前，48小時內應進行一次核酸檢測，檢測陰性結果未出之前，或有疑似症狀的，暫緩返崗。

劉曉峰也說，當前是北京學校疫情處置關鍵期，要做好返京返校、新生入校防疫及疫苗接種工作，落實校園網格化管理，避免跨區域流動。

北京 疫情 檢測

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