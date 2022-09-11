中秋賞月觀潮 錢塘江現多人未見過的「魚麟潮」

浙江科考人員利用無人機拍攝到罕見的「魚鱗潮」，地點在海寧新倉段。（央視截圖）

中秋十五賞月、十八觀潮。浙江海寧今天（11日）在2022年度錢塘江湧潮科考新聞發布會上，公布浙江省錢塘江湧潮全景動態監測的科研成果，發現多處罕見潮景─魚鱗潮。

央視新聞報導，科考隊員們使用了10多架無人機，從錢塘江的上游到下游，發現和記錄了多處較為罕見的潮景—魚鱗潮，這是紀錄中最大的成果。

魚鱗潮，是2021年錢塘江湧潮考察時，科考隊員在上虞東進閘以西附近水域首次發現的新潮景，可謂新晉「網紅」。由於其形成條件較為苛刻且出現時間很短暫，很多生活在岸邊的本地人都不曾見過。

2022錢塘江湧潮科考專家組組長潘存鴻說，魚鱗潮的形成不但跟潮汐、水下地形有關，還跟湧潮的形態密切相關。「首先必須有兩股潮交叉，兩股潮裡面至少有一股潮是波紋潮，同時這兩股潮在能量上不能相差太多，相差太多形成不了魚鱗潮」。

報導稱，今年科考隊員們在新東進閘—嘉紹大橋下游、海寧新倉—舊倉、杭州下沙、杭州五豐島北支都發現了魚鱗潮，尤其以嘉紹大橋下游5公里範圍內最為壯觀。

本次科考的另一大亮點是，科考隊員還首次採用夜視航拍設備，在海寧鹽官觀潮點考察記錄了夜潮。夜晚，聽著轟隆隆的聲音從遠方傳來，猶如耳聽一場音樂盛會，別有一番風味。