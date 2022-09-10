我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王國葬19日舉行 拜登、土耳其總統皆表態出席

俄羅斯前線崩潰 烏克蘭收復哈爾科夫失土

「動態清零」衝擊 上海知名商場傳空置率超過三成

記者林則宏／即時報導
上海百貨零售業迄今仍未從早前的封城中恢復。（取自微博）
上海百貨零售業迄今仍未從早前的封城中恢復。（取自微博）

疫情及「動態清零」防疫政策嚴重衝擊中國的消費零售業，近日關於上海陸家嘴知名商場「正大廣場」三分之一店舖關門的消息更引發關注。不少中國網友在微博分享正大廣場目前的「慘況」，地產分析機構「克而瑞資管」報告更指出，目前正大廣場整體空置率已達到34%。

克而瑞資管對上海20座商場進行實地調查後發現，目前上海商場的平均空置率達到9%，顯著高於北京、廣州、深圳以及杭州和武漢等熱點城市，也比5%的商場空置率警戒線高出4個百分點。

其中，正大廣場整體空置率最高，達到34%，超過三分之一的店鋪迄今仍未營業。

微博上也有不少上海民眾分享正大廣場目前情況的相片與文章。有網友8日發文稱，他在陸家嘴上班，偶爾會去正大廣場吃飯。當天帶著孩子去裡面逛了逛，實在太蕭條了。每一層都有關門的店鋪，人流也稀少。

「以3樓為例，一共有53家店面，15家處於關閉的狀態，但其中10家用統一貼著『升級改造，商場正常營業。部分店鋪品牌升級，敬請諒解』的告示，另外5家都貼著品牌名和8月盛大開業的壁紙」。

文章稱，「每去一次，都整得我抑鬱一次。更傷心的是，上海解封快三個月了，我並沒有感受到正大廣場有回暖的意思。」

但對於網路熱議上海商場空置率高的話題，上海解放日報10日特別發文「闢謠」。報導指出，「多家自媒體都引用了某機構微信公眾號今年8月發布的一篇調研文章中的數據，並對其中部分數據掐頭去尾，得出諸如『上海商場空置率超三成』、『1/3的店鋪關門』等結論。」

報導稱，這家機構的數據來自計算空置商鋪的數量。報告負責人坦言，由於商場具體商鋪的面積數據難以獲取，只能通過逐層數鋪面的方法來統計。但統計中已剔除有圍擋（即已有商戶簽約）的商鋪，其調研的「空置率」是「空鋪無品牌圍擋數/總鋪數」。

解放日報引述業內人士說法表示，一般商場的空置率是以空置面積而非空置商鋪數量來計算。

正大集團也表示，正大廣場2019年開始新一輪大規模升級調改工作，並選擇「保持正常營業，局部區域改造」的方式，計劃以三年時間完成整體升級。

但受2020年及2022年兩輪疫情影響，部分商戶改造調改進度延緩。截至今年8月，全場出租率達75%（即空置率為25%）。因此，「正大廣場空置率達到34%」的說法與事實並不相符。

不過根據上海市統計局公布的數據，今年1至7月，上海社會消費品零售總額和去年同期相比，確實大幅衰退了13.9%。

不少上海網友分享，陸家嘴知名商場「正大廣場」許多商店迄今依舊未恢復正常營業。（取...
不少上海網友分享，陸家嘴知名商場「正大廣場」許多商店迄今依舊未恢復正常營業。（取自微博）

疫情 微博 微信

上一則

港大研究：香港青少年自殺率創新高

延伸閱讀

中國日增上千確診1個月 「疫情繼武漢、上海後最嚴峻」

中國日增上千確診1個月 「疫情繼武漢、上海後最嚴峻」
上海常態化免費核酸檢測點 再延至10月31日

上海常態化免費核酸檢測點 再延至10月31日
中國城市夜經濟指數 上海排名第一

中國城市夜經濟指數 上海排名第一
吳尊移居上海經營副業 爆欠款千萬列失信被執行人

吳尊移居上海經營副業 爆欠款千萬列失信被執行人

熱門新聞

張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

2022-09-05 11:50
吳女吃一頓火鍋花474萬人民幣。(視頻截圖)

啥情況？江蘇2女子吃火鍋點200多瓶白酒、帳單474萬

2022-09-06 11:00
四川甘孜州瀘定縣發生規模6.8地震，雅安市石棉縣群眾轉移至應急避難場所。(新華社)

成都人太難了…封控遭遇地震 逃生違法嗎？

2022-09-05 10:21

超人氣

更多 >
驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻
快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
世說新聞╱華埠50年中餐廳熄燈 資本笑了老人哭

世說新聞╱華埠50年中餐廳熄燈 資本笑了老人哭
熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周