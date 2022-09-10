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中秋為何要賞月亮、吃月餅？一文看懂

新華社天津9月10日電
中秋節連假第2天，台北市士林區10日晚間有場大型烤肉活動，許多民眾準備豐富食材，與家人、好友們開心團聚烤肉。中央社
中秋節連假第2天，台北市士林區10日晚間有場大型烤肉活動，許多民眾準備豐富食材，與家人、好友們開心團聚烤肉。中央社

又是一年中秋至，這一天人們賞月亮、吃月餅，談天說地，暢聊家常，盡享天倫之樂。中秋為何一定要賞月亮、吃月餅？聽聽專家怎麼說。

在月餅模子收藏家、天津社科院研究員王來華看來，一輪滿月，飽含了國人對美好生活的無限期盼：月圓人團圓。「中秋的月亮珠圓玉潤，圓圓滿滿，非常符合人們對幸福、團圓和美好的嚮往。」王來華說。

中秋賞月的風俗，來源於中國古代人們的祭月活動——秋暮夕月，即祭拜月神。唐宋時，中秋賞月盛行。元明清時，中秋賞月風俗依舊，許多地方還形成了樹中秋、放天燈、走月亮等趣味習俗。

「時至今日，嚴肅的祭月變成了輕鬆的賞月。中秋之夜，天清如水，月明如鏡。人們在庭院、樓臺，一邊賞月，一邊暢談，其樂也融融。」王來華說。

月餅圓圓的像月亮一樣，寓意著團圓與吉祥。王來華介紹，月餅，又稱胡餅、宮餅、小餅、月團、團圓餅等，是古代中秋祭拜月神的供品。中秋吃月餅最早可以追溯到周代，但那時的月餅還不叫「月餅」；「月餅」名稱的首次記載是在宋代，中秋吃月餅流行起來。蘇東坡有詩云：「小餅如嚼月，中有酥和飴」；明清時，中秋吃月餅更加普及。發展至今，吃月餅已經是中國南北各地過中秋的習俗。

「月圓餅圓家團圓，團團圓圓的寓意已經很好。可是，古人並未就此滿足，而是想在月餅上再印製精美圖案，以求吉祥寓意與民俗審美的融合。在我所收藏的萬餘塊各式月餅模子中，一切與月亮有關的吉祥故事、人物和情節，都被搬到模子雕刻中來，如月宮、嫦娥、玉兔、桂樹、菊花等形象，都體現出豐富的吉祥文化內涵。」王來華說。

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