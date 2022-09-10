打臉國民黨 陸官媒：九二共識只有「一中」沒「各表」

中國「人民政協報」強調，「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」。（取材自人民政協報微信公眾號）

今年是兩岸達成「九二共識」30周年。中國大陸「人民政協報」10日發表題為「正本清源！『九二共識』只有『一中』，沒有『各表』」的長文指出，無論是「九二共識、一中各表」，還是「一中各表的『九二共識』」都體現國民黨 內一些人還在和大陸爭奪誰代表中國的問題，而這個問題早在新中國成立後，新政協的召開就已得到解決。

「人民政協報」是大陸全國政協的機關報，為全國性統戰報紙。「人民政協報」這篇文章稱，對於「九二共識」的理解，長期以來台灣將之理解為「一中各表」，即兩岸都承認同屬一個中國，但對於「中國」的理解，台灣解釋為「中華民國 」。不僅如此，近幾年來，更有國民黨高層偷換概念，在提到「九二共識」時，將其進一步稱為「一中各表的『九二共識』」。

文章強調，根據國際法和新政協會議精神，1949年10月1日，隨著中華人 民共和國中央人民政府宣告成立，就已宣告取代了中華民國政府，而成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。

文章稱，30年前，經由兩岸雙方授權，海協會和台灣海基會達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，其核心要義就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

「九二共識」見證者和重要參與者、現任海協會副會長孫亞夫表示，1992年兩會共識雖是以各自口頭方式表述達成的，但其過程和內容均有明確的文件和文字記錄。從中可以看出，各自表述是達成共識的方法，而不是共識內容本身；雙方表述的內容是兩段相互認可的文字，而不是不加約束的各說各話。

「人民政協報」指出，20多年來，中國共產黨和大陸以「九二共識」為政治基礎，積極推動兩岸關係向前發展。「九二共識」已經成為大陸制定和落實對台政策的核心理念。

南京大學台灣研究所所長劉相平強調，承認不承認體現一個中國原則的「九二共識」，關係認定兩岸是一個國家還是兩個國家的根本問題。在這個大是大非問題上，大陸的立場不可能有絲毫模糊和鬆動。

「如果國民黨在是否堅持『九二共識』問題上立場倒退，國共交流的政治基礎嚴重流失，政治互信遭到嚴重破壞，國共關係必然陷入停滯甚至倒退的困境」，劉相平說。