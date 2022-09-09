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中國日增上千確診1個月 「疫情繼武漢、上海後最嚴峻」

記者林則宏／即時報導
圖為貴陽市花溪區西南環路本月5日實施例時「靜態管理」後，路上空無人車景象。（香港中通社）
圖為貴陽市花溪區西南環路本月5日實施例時「靜態管理」後，路上空無人車景象。（香港中通社）

中國9日新增本土新冠確診病例239例、本土無症狀感染者994例。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，近期，中國新冠疫情此起彼伏，每日報告確診病例數和無症狀感染者人數在千例以上的嚴峻形勢已持續約一個月，這是自武漢疫情以後、除上海疫情之外，新冠疫情形勢最為嚴峻、複雜的。

吳尊友在其個人微博發文指出，海南嚴重疫情剛剛趨於控制，西藏疫情仍在處於高位，其他省份又陸續出現疫情。新報告疫情的省份，一發現，感染者人數就是幾十例，甚至上百例。

吳尊友認為，出現當前這種嚴峻疫情形勢，主要是周邊環境和變異病毒兩方面原因。首先是西太平洋已成為全球第五輪疫情中心，中國作為西太平洋區域的一個成員國，受到周邊國家和地區嚴重疫情的影響，給中國造成了「外防輸入」的巨大壓力，這是造成中國近期嚴峻疫情形勢的主要外圍原因。

其次是，中國「內防反彈」也面臨的新挑戰。吳尊友稱，Omicron變異毒株的出現，使得隱匿性傳播更為常見，也為防控增加了難度。「我們對隱匿性傳播的認識還非常有限。不清楚隱匿性傳播究竟是如何發生的。但凡查不到源頭的感染，都可以歸結於『隱匿性傳播』」。

吳尊友表示，是什麽原因造成新冠感染者中部分人出現核酸檢測結果陰性、陽性交替的現象，目前還不清楚。這種陰性、陽性交替的現象在「隱匿性傳播」中究竟發揮了多大的作用，也需要進一步的研究。但這種現象的存在，無疑給新冠防控帶來了巨大挑戰。

面對當前疫情，據新華社報導，中國國務院聯防聯控機制9日召開電視電話會議，國務院副總理孫春蘭要求，要牢牢守住不發生規模性疫情的底線，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，「以實際行動迎接黨的20大勝利召開」。

疫情 國務院 檢測

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