習近平主持中央政治局會議 預告修中共黨章

中共總書記習近平。新華社

中共 總書記習近平 9日主持召開中共中央政治局會議，研究擬提請在十九屆七中全會上討論的文件，包括二十大報告稿、《中國共產黨 章程（修正案）》稿等。會議指出，要發揚民主、集思廣益，制定出適應新時代新征程，以及推進新時代黨的建設需要的大會報告和黨章修正案。

據新華社報導，中共中央政治局9月9日召開會議，研究擬提請黨的十九屆七中全會討論的十九屆中央委員會向中共第二十次全國代表大會（中共二十大）的報告稿、《中國共產黨章程（修正案）》稿、十九屆中央紀律檢查委員會向中共二十大的工作報告稿，審議《十九屆中央政治局貫徹執行中央八項規定情況報告》《關於黨的十九大以來整治形式主義為基層減負工作情況的報告》。

會議指出，決定根據這次會議討論的意見進行修改後，將二十大報告稿、黨章修正案、中央紀委工作報告稿這三份文件稿提請黨的十九屆七中全會討論。

會議說，在這次徵求意見的過程中，各地區各部門各方面和黨的十九大代表、新選出的黨的二十大代表對黨的二十大報告稿和黨章修正案稿提出了許多很好的意見和建議。

對於二十大的召開和二十大報告稿，會議表示，要科學審視當今世界和當代中國發展大勢，深入總結黨領導人民推進改革開放和社會主義現代化建設的生動實踐和新鮮經驗，從新的時代條件出發，針對我國（中國大陸）改革發展面臨的新形勢新任務，堅持人民對美好生活的嚮往就是我們的奮鬥目標，從戰略全局上對黨和國家事業作出規劃和部署。

同時，「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下」，團結帶領全黨全國各族人民再接再厲、頑強拼搏、攻堅克難，不斷開創中國特色社會主義新局面。

至於中共黨章，會議指出，要把黨（中共）的二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，使黨章充分體現馬克思主義中國化時代化最新成果，充分體現十九大以來黨中央提出的治國理政新理念新思想新戰略，明確新形勢下堅持和加強黨的領導、推進全面從嚴治黨的新要求，更好以偉大自我革命引領偉大社會革命。

據報導，會議還研究了其他事項。

據上月中共中央政治局召開會議決定，中共十九屆七中全會將於10月9日在北京召開，中共二十大將於10月16日召開。按慣例，結束後將召開中共二十屆一中全會。中共二十大產生新一屆中共中央委員會後，將選出25名中央政治局委員，並在一中全會揭曉最受關注的中共中央政治局常委人事布局。