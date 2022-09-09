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上海常態化免費核酸檢測點 再延至10月31日

記者林宸誼／即時報導
上海虹橋站候車大廳。記者林宸誼／攝影
上海虹橋站候車大廳。記者林宸誼／攝影

上海市政府9日發布，當前上海市仍有社會面新冠肺炎病毒感染者報告，「外防輸入、內防反彈」壓力任務依然較大，有必要在現階段進一步加強社會面核酸檢測工作，因此全市常態化核酸檢測點免費檢測服務，延長至今年10月31日。

上海發布報導，上海市民應每周至少進行1次核酸檢測，若7天內無核酸檢測記錄，「隨申碼」將會被賦黃碼；完成核酸採樣後，「隨申碼」將在24小時內轉碼。

此外上海市衛健委表示，上海9日無新增本土新冠肺炎確診病例，新增本土無症狀感染者2例，均在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例6例和無症狀感染者6例，均在閉環管控中發現。

此外，政府9日發布，當前上海市仍有社會面新冠肺炎病毒感染者報告，「外防輸入、內防反彈」壓力任務依然較大，有必要在現階段進一步加強社會面核酸檢測工作，因此全市常態化核酸檢測點免費檢測服務，延長至今年10月31日。

上海發布報導，上海市民應每周至少進行1次核酸檢測，若7天內無核酸檢測記錄，「隨申碼」將會被賦黃碼；完成核酸採樣後，「隨申碼」將在24小時內轉碼。

上海市衛健委表示，上海9日無新增本土新冠肺炎確診病例，新增本土無症狀感染者2例，均在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例6例和無症狀感染者6例，均在閉環管控中發現。

此外，9月10日就是中秋佳節，鐵路上海站指出，今年鐵路中秋小長假旅客運輸期限，自9月9日至9月12日，共計4天，預計發送旅客106萬人次，9月10日中秋節當天預計發送旅客39萬人，將成為近期客流最高峰。

上海市徐匯區某一處常態化核酸檢測亭。記者林宸誼／攝影
上海市徐匯區某一處常態化核酸檢測亭。記者林宸誼／攝影

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