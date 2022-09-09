我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被拍到「第一吻」 國王查理在白金漢宮外接受致意

25歲登基 70年鞠躬盡瘁 伊麗莎白二世死而後已

新疆伊犁駁有老人飢餓上吊 但坦承防疫問題將整改

記者陳政錄／北京即時報導
9月5日，新疆烏魯木齊市天山區中山路，市民在一處藥店外排隊購藥。中新社
9月5日，新疆烏魯木齊市天山區中山路，市民在一處藥店外排隊購藥。中新社

中國新疆伊犁哈薩克自治州政府9日晚間召開記者會，回應民眾在社交平台上，反映就醫難、防疫措施失當等問題，伊犁州長葉爾夏提·吐爾遜拜、副州長劉慶華坦言就醫難問題確實存在，防疫工作中有一些短板（缺點）和不足，將立刻整改。

因新冠疫情影響，伊犁州8月起多地封控，進行靜默管理，其中伊犁州首府伊寧市全城已實施靜默管理近40日，出現諸多亂象引發民怨。這幾天在中國在微博等社交平台發出不滿聲浪，包括曝光有臨盆孕婦找不到醫院接生、獨居老人輕生、物資安排混亂、發生者得不到醫療等情況，並質疑相關話題閱讀量加總超過5億，卻未能登上熱搜，以及指控官方控評、刪文等。

對此，葉爾夏提·吐爾遜拜在記者會上坦言，「回顧此次抗疫過程，我們在這次疫情防控中確實有一些短板和不足，值得深刻反思。」他列舉思想認識不夠到位、應急處置能力有待提升、基層治理能力亟待提高等。但他強調，目前伊寧市疫情防控整體好轉，低風險區正逐步恢復正常生產生活秩序，已有74個村（社區）解除管控。

劉慶華說，伊寧市群眾反映的就醫難問題確實存在，幹部作風還存在不實不細的問題等。他在代表政府向民眾致歉後，表示將針對關心的問題立刻進行整改，全力保障疫情防控期間群眾就醫需求。

會上，伊犁州政府也回應多個在社交平台上瘋傳的問題，其中，就有老人因飢餓上吊自殺，葉爾夏提·吐爾遜拜表示，經有關部門調查核實，關於老人因飢餓上吊自殺的帖子不屬實，是別有用心的人通過張冠李戴編造的謊言，有關部門正在依法依規予以嚴肅處理。

至於有孩童高燒就醫困難，他指稱是戶主米某某擔心孩子不能即時退燒，情緒激動，並指該戶主在微信群組發布影片後，工作人員已將3天劑量的連花清瘟膠囊送達，並聯繫救護車，目前三個孩子病情好轉，體溫已正常。

關於「社區通知居民在家中準備繩子調運物資、垃圾，做核酸」。他說，這是某社區志願者自行發布的內容，不是街道辦事處和社區下發的通知。

疫情 防疫 微信

上一則

夾克+襯衫+公文包…中國青年拚考公 掀「廳局風」穿搭

延伸閱讀

新疆伊犁伊寧市靜默管理近40天 民眾上微博訴苦

新疆伊犁伊寧市靜默管理近40天 民眾上微博訴苦
瀘定防疫只出不進、拒社會力量賑災 挨批本末倒置

瀘定防疫只出不進、拒社會力量賑災 挨批本末倒置
洛杉磯哪些社區 治安好又房價實惠

洛杉磯哪些社區 治安好又房價實惠
瑞士外交部關切新疆人權 中方：中立是瑞士之本

瑞士外交部關切新疆人權 中方：中立是瑞士之本

熱門新聞

張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

2022-09-05 11:50

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
愛子遭黜、晚年喪偶 英女王榮耀背後是孤獨

愛子遭黜、晚年喪偶 英女王榮耀背後是孤獨
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況