新疆伊犁駁有老人飢餓上吊 但坦承防疫問題將整改

9月5日，新疆烏魯木齊市天山區中山路，市民在一處藥店外排隊購藥。中新社

中國新疆伊犁哈薩克自治州政府9日晚間召開記者會，回應民眾在社交平台上，反映就醫難、防疫 措施失當等問題，伊犁州長葉爾夏提·吐爾遜拜、副州長劉慶華坦言就醫難問題確實存在，防疫工作中有一些短板（缺點）和不足，將立刻整改。

因新冠疫情 影響，伊犁州8月起多地封控，進行靜默管理，其中伊犁州首府伊寧市全城已實施靜默管理近40日，出現諸多亂象引發民怨。這幾天在中國在微博等社交平台發出不滿聲浪，包括曝光有臨盆孕婦找不到醫院接生、獨居老人輕生、物資安排混亂、發生者得不到醫療等情況，並質疑相關話題閱讀量加總超過5億，卻未能登上熱搜，以及指控官方控評、刪文等。

對此，葉爾夏提·吐爾遜拜在記者會上坦言，「回顧此次抗疫過程，我們在這次疫情防控中確實有一些短板和不足，值得深刻反思。」他列舉思想認識不夠到位、應急處置能力有待提升、基層治理能力亟待提高等。但他強調，目前伊寧市疫情防控整體好轉，低風險區正逐步恢復正常生產生活秩序，已有74個村（社區）解除管控。

劉慶華說，伊寧市群眾反映的就醫難問題確實存在，幹部作風還存在不實不細的問題等。他在代表政府向民眾致歉後，表示將針對關心的問題立刻進行整改，全力保障疫情防控期間群眾就醫需求。

會上，伊犁州政府也回應多個在社交平台上瘋傳的問題，其中，就有老人因飢餓上吊自殺，葉爾夏提·吐爾遜拜表示，經有關部門調查核實，關於老人因飢餓上吊自殺的帖子不屬實，是別有用心的人通過張冠李戴編造的謊言，有關部門正在依法依規予以嚴肅處理。

至於有孩童高燒就醫困難，他指稱是戶主米某某擔心孩子不能即時退燒，情緒激動，並指該戶主在微信 群組發布影片後，工作人員已將3天劑量的連花清瘟膠囊送達，並聯繫救護車，目前三個孩子病情好轉，體溫已正常。

關於「社區通知居民在家中準備繩子調運物資、垃圾，做核酸」。他說，這是某社區志願者自行發布的內容，不是街道辦事處和社區下發的通知。