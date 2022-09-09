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四川瀘定震災 死亡人數已達88人、30人仍失聯

記者廖士鋒／即時報導
9月8日，在四川省甘孜州瀘定縣磨西鎮附近，救援人員沿著被地震損壞的小路向共和村運送救災帳篷。(新華社)
9月8日，在四川省甘孜州瀘定縣磨西鎮附近，救援人員沿著被地震損壞的小路向共和村運送救災帳篷。(新華社)

中國四川瀘定5日的地震，傷亡人數持續增加，最新數據顯示已經有88人罹難，另外還有30失聯、400餘人受傷。

中國央視新聞報導，四川省「9．5」瀘定地震抗震救災省市（州）縣前線聯合指揮部消息稱，截至9日12時，瀘定規模6.8地震已造成88人死亡，其中甘孜州瀘定縣50人死亡，雅安市石棉縣38人死亡，地震還造成30人失聯、400餘人受傷（其中危重傷11人、重傷38人）。

另據「四川發布」微信公眾號消息，四川省長黃強8日前往雅安市石棉縣，主持召開省市（州）縣前線聯合指揮部會議。他指出，此次地震帶來的損害非常大、救援工作特別難，要持續發揮好聯合指揮部扁平化指揮作用，以「清單制」管理加上「銷號制」落實推動各項工作。要繼續全力排查搜救失聯人員、救治受傷人員，不放棄任何一個生還機會，充分尊重民族習俗，妥善做好遇難人員善後工作。要堅持防勝於救，寧可聽罵聲、不可聽哭聲。

黃強還要求，要在確保安全前提下，加快受損道路、供電、通訊、供水等基礎設施恢復搶修；妥善做好受災群眾安置工作，盡快完成房屋建築應急評估，嚴禁危房進人住人，加快推動群眾分類安置，加強財政保障，統籌用好社會捐贈資金。在疫情防控上則要嚴格執行「入川即檢」、救援人員「入震區即檢」和常態化防控要求。

另據人民日報，原先失聯多時的24位參與救災的特警，9日上午已與四川省公安廳取得聯繫，目前已準備直升機，會在條件具備後第一時間起飛接應他們。

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