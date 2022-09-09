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新疆伊犁伊寧市靜默管理近40天 民眾上微博訴苦

記者陳政錄／北京即時報導
因新冠疫情影響，中國新疆伊犁自治州8月多地封控。圖為2021年4月的烏魯木齊一所看守所，穿著全身防護服的保安。(美聯社)
因新冠疫情影響，中國新疆伊犁自治州8月多地封控。圖為2021年4月的烏魯木齊一所看守所，穿著全身防護服的保安。(美聯社)

因新冠疫情影響，中國新疆伊犁自治州8月多地封控，進行靜默管理，其中伊犁州首府伊寧市全城已實施靜默管理近40日，因防控不當出現各種亂象並引發民怨，這幾天在微博等社交平台爆發求助帖文或不滿聲浪。就連當地官媒都發出評論，強調官員要以民意為衡量工作的標準。

據網易公眾號上文章指出，伊寧醫院最少31家醫院，但在封控管理下出現有39周即將臨盆的孕婦，找不到醫院接生，老人腦溢血因病房停診不能手術等情況。

在微博上，「伊犁疫情」話題和「伊犁超話」上，也有許多網友發文指稱，當地許多獨居者無人照料、因此輕生，以及物資安排混亂，發燒者社區不允許帶去治療、社區私自販賣捐贈物資等亂象。

同時，還有民眾指稱，當地方艙醫院簡陋髒亂，有地方直接在操場上搭帳篷，來的時候狀況還好，但頂著40度的高溫，不少人因此中暑等。微博上曾有一支影片瘋傳，內容是幾名孩子生病，母親以維吾爾語求助說，她已向領導反映孩子五個都發燒，現在第六個孩子也開始發燒，「孩子要死了」的求救畫面，但後來遭到刪除。

此外，從今日凌晨開始，有不少中國網友在微博上質疑，英國女王伊莉莎白二世逝世一早就霸占熱搜，微博有關伊犁疫情、新疆疫情等話題閱讀量加總超過5億，卻無法登上熱搜。

新疆當地媒體《新疆伊犁日報》公眾號9日也撰文，承認民眾有在網路上反映訴求問題，並指相關問題值得每一位幹部反思。文章指稱，伊寧市全城靜默管理已有一個多月，讓許多民眾產生焦慮、引發不滿情緒，並列舉民眾遇到求醫而不得、至親離世、孕婦產前憂鬱、物資配送不即時等問題，坦言「有些情緒宣洩，需要消化是正常的」，呼籲幹部認真思考工作哪個環節上出了問題。

但文章也稱，「對那些惡意炒作、造謠生事，無理指責的人應依法處理，營造良好的社會環境」。

據伊犁官方通報，9月8日，伊寧市新增無症狀感染者11例，均在集中隔離醫學觀察點和高風險區核酸篩查時檢出。據通報，伊寧市現有確診病例全部清零，但目前尚未鬆綁防控措施。

為回應民眾關切，據環球時報官方微博，伊黎州9月9日將召開疫情發布會，直播預告已於晚間8時許開始，但截至發稿，直播上觀看人次超過70萬，記者會仍尚未召開。

微博 疫情 新疆

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