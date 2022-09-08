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瑞士外交部關切新疆人權 中方：中立是瑞士之本

記者廖士鋒／即時報導
對於瑞士外交部憂慮中共新疆人權政策，中國駐瑞士大使王世廷強調，中立是瑞士立國之本。（取材自中國駐瑞士使館官網）
對於瑞士外交部憂慮中共新疆人權政策，中國駐瑞士大使王世廷強調，中立是瑞士立國之本。（取材自中國駐瑞士使館官網）

中國的新疆政策再度遭到歐洲國家質疑，最新消息顯示瑞士外交部已「召見」中國駐瑞士大使，表達對新疆政策憂慮，不過又改口稱只是例行工作會議，而非召見。中國駐瑞士大使王世廷則強調，中立是瑞士的立國之本。

路透報導，瑞士外交部8日表示已會見（called a meeting）大陸大使，表達對新疆人權的憂慮，同時也修改原先的召見（summoned）用語。瑞士外交部還援引聯合國人權高級專員近期發布的一份報告稱，中共對新疆維吾爾人和其他穆斯林的「任意和歧視性拘留」可能構成危害人類罪。

不過報導也指出，中國使館強調，駐瑞士大使王世廷於9月8日上午會見了瑞士外交部官員，「但這只是例行工作會議，而不是『召見』」，該使館指責媒體故意扭曲局勢。

中國駐瑞士使館官網消息則顯示，王世廷於9月5日接受瑞士國家廣播電視台專訪，主要涉及新疆人權議題，節目在9月7日晚間播出，王世廷強調，聯合國人權高專撰寫的報告，「以有罪推定式的假設為基礎，將反華勢力編造的虛假資訊和謊言作為主要資訊來源，刻意忽視中國政府提供的權威資訊和客觀材料，抹黑中國新疆反恐和去極端化鬥爭，是對14億中國民眾特別是新疆2500萬各族群眾的極大冒犯」。

他強調，這份報告「完全是美西方國家和反華勢力策劃的鬧劇」。而他也指出，瑞士一貫奉行獨立自主的外交政策，這正是瑞士能夠在國際舞台上發揮獨特影響的原因所在，「相信瑞方有足夠的智慧和辨別力處理好對華關係，同中方一道推動中瑞合作提質升級，而非給兩國關係人為製造困難」。

此前中國駐瑞士使館2日發表聲明，駁斥瑞士外交部對新疆人權評估報告的人名內容，指該聲明「完全無視基本事實，肆意干涉中國內政」，並表示強烈不滿和堅決反對。聲明還強調，「美西方禍亂新疆、以疆制華的險惡政治圖謀失道寡助、不得人心、註定失敗！」

新疆 聯合國 歧視

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