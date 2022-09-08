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中國堵疫情保20大 嚴控跨省交通 無疫情地區也常態檢測

記者林則宏、錦錦宏／綜合9日電
中國在20大召開之前，再度大規模清零封控，引起眾多議論。圖為四川成都被封城，馬路上一片空蕩蕩。（歐新社）
中國在20大召開之前，再度大規模清零封控，引起眾多議論。圖為四川成都被封城，馬路上一片空蕩蕩。（歐新社）

在中共20大即將到來之際，「動態清零」防疫政策卻再度面臨挑戰。9月以來，中國31個省分已有29個出現新增本土感染者。為此，中國國家衛健委疾控局副局長吳良有宣布，自9月10日至10月31日實施強化疫情防控措施，搭乘飛機、高鐵、跨省長途客運等交通工具，都必須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

中國昨通報，新增本土確診病例241例，涉及20個省，其中以四川69例最多。當天還報告新增本土無症狀感染者1093例，涉及24個省，其中以西藏388例最多。

中國國家衛健委疾控局副局長吳良有昨在防疫記者會上表示，當前全球新冠肺炎疫情仍處於高位，Omicron變異株已成為主要流行株，中國「外防輸入」壓力增大，本土疫情仍呈多點散發、多地頻發的態勢。

吳良有指出，隨著中秋、「十一」假期臨近，人員流動性增加，將加大疫情傳播風險。為確保中秋、「十一」前後不發生本土規模性疫情，呼籲民眾中秋及「十一」留在本地過節，盡量減少跨地市出行，避免人群大範圍流動引發的疫情傳播風險。

此外，9月10日至10月底，旅客須持48小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車、跨省客運船舶等交通工具；入住賓館、酒店和進入旅遊景區等人流密集場所時，也要查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明。

官方還要求，沒有發生新冠疫情的地區，也要開展常態化核酸檢測。這一命令引起中國網友熱議和反彈，甚至登上微博熱搜。支持的一方認為該舉措有助於快速找到感染者，降低社會感染風險；反對一方則認為，過度密集的核酸檢測十分折騰，且地方財力能否負荷也是問題。

而目前疫情相對嚴峻的四川成都，防疫作為似乎正在步上早前上海封城無限期延長的後塵。

成都原宣布本月1日時起實施四天「靜態管理」， 隨後又延長三天。7日原是延長三天靜態管理的最後一天，但7日深夜成都宣布，「全市繼續深入推進社會面清零攻堅行動，分區分級實施社會面管控措施」，且未具體說明這次將延長多久，僅含糊表示將「力爭用一周時間實現全市社會面清零目標」。

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