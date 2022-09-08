我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評估升息前景 股指先跌後升

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

學者：中國作為製造業中心能平衡全球停滯型通膨

記者黃雅慧／即時報導
上海財經大學校長劉元春。（新浪財經網）
上海財經大學校長劉元春。（新浪財經網）

全球「停滯型通膨」（經濟停滯、失業與通膨上升）或將來臨。對此，上海財經大學校長劉元春8日在「中國-亞洲信用評級業高峰論壇」上，做主題為《全球滯漲下的金融衝擊》的演講時表示，全球經濟現狀將導致「高成本時代」到來，包括健康防護、技術創新、貿易與防務成本的上升。他提及，在全球停滯型通膨的過程中，中國作為全球製造業中心是平衡停滯型通膨的重要因素，而這同時也給中國經濟轉型帶來再發力的重要契機。

劉元春表示，高成本時代將體現在六個方面：一是疫情常態化，將導致各類健康防護成本上升；二是，逆全球化帶來的技術創新成本和貿易成本的大幅度上升；三是，《巴黎協定》之後，各國簽訂的碳達峰、碳中和的目標協議直接使全球進入綠色轉型新時代；四是，大國博弈、區域衝突常態化將帶來防務成本的增長；五是，高債務與高利率帶來的高還本付息；六是，勞動力緊缺與工資物價聯動機制的出現。

劉元春說，這次全球的停滯型通膨與1970年代的狀況不同，因此需要不同的應對方法。在供給端方面，要注意勞動力市場與結構性改革，在需求端部分，則要設計量化寬鬆的退出路徑與財政赤字的收縮問題。而中長期成本，包括綠色轉型成本，大宗商品成本，防務成本，供應鏈重構成本，則需要國際協調。

而劉元春也指出中國在本輪停滯型通膨中扮演特殊地位，包括中國的超級供給能力，能源政策的前期布局，各類政策的控制，中國金融體系的調整及其彈性韌性等。

也因此，劉元春認為在全球面臨停滯型通膨下，並不代表中國也會落入該處境。他說，從過去幾年大宗商品的波動過程可看到，中國市場在消化成本衝擊上的能力非常強。他舉例提到，進口價格指數上漲15個百分點，原材料購買指數上漲10個百分點下，中國的消費者物價指數一般也就上漲2個百分點。此外，他也指出，中國的超級供給能力是能夠平衡物價上漲的重要因素。

指數 疫情 供應鏈

上一則

中國20大前換將 王強接任北部戰區司令員並晉升上將

延伸閱讀

女股神：鮑爾誤用伏克爾大鎚 3-6個月後可能轉鴿

女股神：鮑爾誤用伏克爾大鎚 3-6個月後可能轉鴿
如用鏈鋸切麵包 Fed打通膨還要費很大的勁

如用鏈鋸切麵包 Fed打通膨還要費很大的勁
蘋果新機登場 通膨下沒漲價 跌破專家眼鏡

蘋果新機登場 通膨下沒漲價 跌破專家眼鏡
歐洲央行宣布各項利率提高3碼 並明示將繼續升息

歐洲央行宣布各項利率提高3碼 並明示將繼續升息

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

2022-09-05 11:50

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
加拿大10死15傷隨機殺人案 第2名兇嫌已經自盡

加拿大10死15傷隨機殺人案 第2名兇嫌已經自盡
F-35戰機內含「未授權中國材料」美國防部：暫停交付

F-35戰機內含「未授權中國材料」美國防部：暫停交付