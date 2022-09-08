中國20大前換將 王強接任北部戰區司令員並晉升上將

解放軍空軍將領王強（右）已晉升上將，並成為北部戰區司令員。（圖／取自中國國防部官網）

中共 二十大前，再添一位上將，由中共總書記習近平 向北部戰區司令員王強頒發命令狀，此消息也表示空軍出身的王強已經接任北部戰區。

據中國國防部官網，中共中央軍委晉升上將軍銜儀式8日在北京八一大樓舉行，由中共中央軍委副主席張又俠主持晉銜儀式，上午11時許，中共中央軍委副主席許其亮宣讀了中央軍委主席習近平簽署的晉升上將軍銜命令，習近平向晉升上將軍銜的北部戰區司令員王強頒發命令狀，表示祝賀。王強則向習近平、參加儀式的共軍 高階將領敬禮。

公開資料顯示，這是2022年共軍第二度晉升上將，此前在1月21日，一口氣晉升7名上將，分別是北部戰區政治委員劉青松、中部戰區司令員吳亞男、中部戰區政治委員徐德清、陸軍政治委員秦樹桐、海軍政治委員袁華智、火箭軍司令員李玉超以及武警部隊政治委員張紅兵。

此次王強以「北部戰區司令員」身分晉升為上將，也表示北部戰區司令員已不再由李橋銘擔任。王強長期在空軍服役，曾任原濟南軍區空軍航空兵某師師長、原濟南軍區空軍副參謀長，2014年7月晉升空軍少將軍銜，2018年9月消息顯示，他晉升西部戰區副司令員，2020年則被媒體披露已晉升中將。