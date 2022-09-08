今年中秋 中國航空公司推出逾1600賞月航班

中秋節當天，中國多達1,607航班的乘客將有機會在機上欣賞到中秋月。（取自央視財經）

本周六(9/10)就是中秋節，據央視財經報道，今年中秋節的月亮將是標準的「十五的月亮十五圓」。中國多家航空公司也應景推出「賞月航班」，中秋節當天，中國全國計劃執行的賞月航班達到1,607班。

但中國所謂「賞月航班」並非單純為賞月而飛行的航班，而是航班飛航時段剛好可以欣賞到中秋月。一名旅客告訴央視財經，今年中秋準備跟朋友一起去長沙玩，因為單程機票只要人民幣400多元。他們買的航班時間是9日晚上6點多，運氣好的話可以賞月，也算是過中秋了。

央視財經稱，想要在機上賞月，最好選擇自北向南、自西向東飛行的航班，賞月效果最佳。南方航空營銷委銷售部收益管理室經理王科峰則說，旅客選擇9月9日至12日19時30分之後起飛的航班，都有機會在飛機上賞月。

中新社指出，南方航空最舒適賞月航班是CZ6800，該航班預計中秋節當天20時10分從昆明長水國際機場 起飛前往上海浦東國際機場，全程飛行時間2小時30分，航線 自西向東。

其次是CZ3253，該航班預計中秋節當天22時05分從廣州白雲國際機場起飛前往銀川河東國際機場，全程3小時05分，自南往北飛行，右側乘客可觀賞到「星月交輝」的景象。

廣州市五羊天象館表示，今年的中秋月將是近八年來最明亮的中秋月。因為今年中秋節前夕，9月8日2時19分，月亮過近地點，相距地球最近，只有36萬4,563千米，月亮的視直徑最大。

此外，天文資料顯示，中秋月從2021年至2023年，都是「十五的月亮十五圓」；2024年至2025年，都是「十五的月亮十六圓」；2026年則會是「十五的月亮十七圓」。