四川地震已82死270多人傷 仍有35人失聯

四川瀘定發生規模6.8強震，多處聯外交通中斷，救援人員前進磨西鎮驚險救援受困群眾。（新華社）

四川瀘定規模6.8地震 ，累計至8日8時，已造成82人死亡、270多人受傷，還有35人失聯。

央視新聞報導，發生在9月5日的四川瀘定地震，到今天上午8時，已造成甘孜州瀘定縣46人死亡，雅安市石棉縣36人死亡，地震還造成270餘人受傷（其中危重傷4人、重傷62人）。

另據新華社報導，為救助震央瀘定縣磨西鎮磨子溝村受困的部分受傷群眾。參與救援的一線特警隊員用身體和繩索搭起「生命通道」，迅速轉移被困群眾。還有240多名甘孜州公安 局特警用手搬石頭，用鐵鍬刨土，以血肉之軀救出被困群眾。

截至7日8時，參與救援的解放軍和武警部隊、公安特警、消防救援、森林消防、應急安全生產、醫療救援、交通通信電力等各類救援力量已達10058人、直升機9架。各類救援隊伍分區組織搜救，逐村逐戶開展拉網式排查，確保不漏一戶、不漏一人，不放棄一絲希望。

另在康定中橋排起長龍，各界群眾挽起袖子為傷員踴躍捐血。由大陸國家衛生健康委調派的近200名緊急醫學救援隊隊員和專家以最快速度開展轉運和救治，最大限度減少人員傷亡。目前，各醫院已收治傷員246人，衛生防疫等工作也已展開。

災區安置部分，截至7日17時30分，地震災區共設置安置點124個，集中安置2萬餘人。其中，甘孜州設置安置點44個、集中安置1.7萬餘人，雅安市設置安置點80個、集中安置0.5萬餘人。

國務院 國資委表示，有關央企已累計投入搶險人員3000餘人、各類搶險裝備和車輛1400餘台（輛），65家企業捐款11.68億元，全力支持抗震救災和儘快恢復災區生產生活秩序。