長江白鱘之後 中國再有2種長臂猿「野外滅絕」

北白頰長臂猿。（中國科學報）

繼「長江白鱘」之後，陸媒報導，過去幾十年在中國分布的白掌長臂猿、北白頰長臂猿在野外均沒有被監測到，符合「野外滅絕」標準。

根據《中國科學報》報導，中國國家瀕危物種科學委員會6日在年度工作會議上發布《中國靈長類動物瀕危狀況評估報告2022》稱，白掌長臂猿和北白頰長臂猿符合野外滅絕標準。

野外滅絕是一種保護現狀，當某物種或其亞種，其已知的個體僅存活於圈養的環境，或是其種群需經過野放後才能夠回歸其歷史上存在的地點時，就會被分類至此保護現狀。

報導引述評估專家組組長、西北大學 教授李保國指出，科研人員對白掌長臂猿已知分布區及周邊區適宜棲息地進行了系統調查，野外未發現有生存的種群，亦未監聽到鳴叫聲，至少有10年以上未有人在野外聽到其鳴叫聲。

科研人員對北白頰長臂猿已知分布區及周邊區適宜棲息地也進行了系統調查，野外未發現有生存的種群，亦未監聽到其鳴叫聲，至少有15年以上未有人在野外聽到其鳴叫聲。

據報導，白掌長臂猿在過去三個世代（45年內），由於棲息地森林快速喪失、獵殺、寵物貿易等，種群數量減少50%以上。白掌長臂猿棲息於海拔1200公尺以下的常綠闊葉林、半常綠闊葉林、溼性常綠闊葉林、常綠-落葉混交林中，常在未受干擾的原始林樹冠上層活動，亦見於次生林和選擇性採伐林中。

分布於雲南的白掌長臂猿，棲息地海拔明顯高於東南亞 其他地區，海拔在1900至2000公尺。其棲息地在史上受到很大破壞，上世紀50至60年代因毀林開荒而大面積被破壞，森林基本被粟米地等代替。

北白頰長臂猿分布於雲南西南部、寮國北部和越南 西北部地區，在中國曾分布於瀾滄江以東雲南南部勐臘、江城、綠春三縣的一些地區。

李保國說，全世界靈長類動物正面臨著嚴重的滅絕危機，超過60%的動物被列為易危、瀕危或極度瀕危物種，75%物種的種群數量日益下降。