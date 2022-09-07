中外交部：美新版太空政策加劇外空武器化、戰場化趨勢

中國外交部新任發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)

美國防部 近日發布新版太空 政策文件，該文件將太空視為美國國家軍事力量的優先領域。對此，中國外交部發言人毛寧於7日記者會表示，該新版太空政策文件加劇了外太空武器化、戰場化的趨勢。

毛寧提到，長期以來，美國公開將外空作為「作戰疆域」，組建外空軍和外空司令部，開展軍事攻防演習和技術實驗，並且加強與盟國的軍事合作，加劇軍事誤判和衝突風險。

毛寧指出，美方還消極抵制中俄外空軍控倡議，阻撓外空軍控法律文書的談判進程。2017年由於美方獨家反對，導致聯合國 防止外空軍備競賽，政府專家組未能達成報告。

毛寧說，美國防部這次發布的新版太空政策文件，將外太空作為國家軍事力量的優先領域，進一步加劇外空武器化、戰場化趨勢，「是對外空和平與安全的重大挑戰，是對和平利用外空國際共識的公然踐踏。同時暴露美國稱霸外空的野心。」

毛寧說，美方根本沒有資格談所謂「負責任外空行為準則」，美方應尊重國際社會的普遍關切，立即停止有損於外空安全的消極舉動，並承擔起應負的責任，不要阻撓外空軍控法律文書的談判，

美國防部近日發布新版太空政策文件。該文件將太空視為「美國家軍事力量的優先領域」，提出要加強美外空軍能力，以抵御「敵對行為」。該政策還提出與盟國擴大軍事合作，共同推動達成「負責任外空行為準則」，為美盟國提供持久戰略優勢。