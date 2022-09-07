燒炭送癌妻「最後一程」 香港電工認誤殺判感化1年

香港一名58歲男子因不忍患癌的愛妻受苦，獲妻子同意後，在房間燒炭導致妻子身亡，被判處12個月感化令。圖為示意圖。(Pexels)

香港 一名58歲男子於2020年因不忍患癌的愛妻受苦，獲妻子同意後，在房間燒炭導致妻子身亡。男子9月7日在高等法院承認誤殺罪，被判處12個月感化令。法官指，法庭需顧及公眾利益，但應以憐憫之心處理本案。

被告為58歲電工郭偉賢，被控於2020年1月30日謀殺妻子陳秀雲。兩名精神科醫生認為，他因嚴重抑鬱症引起精神失常而犯案，改認誤殺罪，獲控方接納。

法官黃崇厚形容事件是悲劇。他表示，被告因照顧妻子而患上嚴重抑鬱障礙，至妻病情惡化，被告在絕望之下幫妻解脫，考慮到被告已被還柙2年半，精神科醫生亦認為被告不會對他人構成危險，故判處感化令1年。

案情指，被告與56歲死者相識逾30年，親友指他們十分恩愛。惟在2018年10月，太太被診斷患肺癌末期，被告隨即辭職照顧太太。

妻子病情每況愈下，已無治療方法，長期受疼痛折磨。案發前兩天，太太因病痛入院，醫生直言她將在數天內去世，被告不希望太太在醫院獨自死去，故聽從太太要求申請出院。

被告不忍愛妻受苦，到超市購買一包煤炭「以備不時之需」。案發前一日，太太用藥後仍無法入睡，被告詢問是否需協助「送最後一程」。獲點頭示意後，被告為太太按摩待其入睡後燒熱煤炭，放到太太密封門縫的房間內，吻別太太並播放佛教音樂。

凌晨3時許，警方接獲被告電話，聲稱在家殺妻。警方到場後發現死者已無生命跡象，送院後證實死亡。