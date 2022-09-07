貴陽封控疑物資分配不均 網友喊「餓了3天沒吃到飯」

大陸網友在網上曬圖，表示小區內有人三天沒吃到飯。(取自微博)

大陸貴州省會貴陽疫情 快速增溫。貴陽市7日傍晚發文稱，截至當日下午2時止，全市這波疫情共篩查到陽性感染者301例，較前天新增115例，疫情嚴峻。

香港01報導，貴陽疫情迅速登上微博 熱搜，有網友表示，當地物資分配不均，「有人餓上三天沒吃到飯」。許多網友也在微博發文求助，稱官方公布的線上購物管道缺貨，「都買不到菜」，亦有網友批評「不敢相信這種事情在疫情第三年還會發生。」

另據央視新聞報導，貴陽市防疫指揮部記者會指出，新增感染者數據看，這（新增）115例中，有64%是在第2輪全員核酸檢測 中發現。從發現陽性感染者所在區域看，23%為集中隔離人員，53%為居家隔離人員，都是重點管控人員；但仍有24%在社會面管控面發現，疫情嚴峻。

據了解，貴陽當地已有多個小區封控，更從9月5日起實施「靜默管理」，但7日傳出有網友一直買不到物資，從封控開始「被餓了三天」，這樣的情況也並非孤例，許多網友曬出所在社區的截圖，發現有許多人從「靜默管理」開始就沒有收到物資，亦有許多貴陽網友上微博求助擔心未來物資供應問題，稱官方公布的線上買菜平台已經大量缺貨。

香港01引述微博KOL「桃嗯嗯」發文稱，「這是2022年，疫情三年，貴陽疫情靜默甚至有些人活活被餓了三天，支援的物資爛臭了都沒發放，人如蜉蝣，發生在我們身邊的魔幻現實主義題材，或者，我們是被時間放牧的羊群。」

9月5日凌晨，貴陽發布《關於進一步加強貴陽市部分區域臨時靜態管理的通告》，決定從5日零時起至8日24時止，在前期開展全員核酸檢測的基礎上，對觀山湖區全域，雲岩區、南明區除花果園片區外其他區域等5個方面的區域，實施為期四天的臨時靜態管理，多個區域更遭到封控，亦有民眾憂心下一步就是像成都一樣「形同封城」。