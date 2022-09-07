中國「動態清零」還要搞多久？疾控局回應了

5月17日，旅客在上海虹橋火車站候車大廳內依次排隊驗票。（中新社）

中國堅持「動態清零」防疫 控管持續引發外界關注，在中宣部「中國這十年」系列主題記者會上，有外媒記者提問：「現在距離新冠疫情 暴發已經有三年的時間了，中國當前的『動態清零』政策是否與經濟開放相衝突？『動態清零』還會持續多長時間？既然超過90%的中國人民已經接種了疫苗，中國是否打算改變政策，與病毒共處？是否有相關的時間框架？」國家疾病預防控制局副局長常繼樂對此回應表示，「動態清零」政策就是要立足抓早抓小抓基礎，提升疫情防範和早發現的能力，快速及早地發現感染者和疫情，做到發現一起撲滅一起，以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情。

常繼樂指出，評價疫情防控政策措施的成本要算總帳，應該將全國作為一個整體，算大的經濟帳、大的社會帳、大的民生帳、大的健康帳。

他說，中國的防控理念一直是堅持人民至上、生命至上，防控措施的目的就是最大可能減緩疫情對經濟社會的影響，堅持「全國一盤棋」，在有疫情的地區採取局部的、嚴格的防疫措施，保證全國大部分地區和人群的正常生產生活，保證了供應鏈 的穩定。如果算總帳，中國的防控措施是最經濟的、效果最好的。