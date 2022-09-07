香港發生嚴重工安意外 一起重機倒塌釀3死6傷

香港秀茂坪安達臣道一個建築地盤7日發生致命意外，事故至少造成３死6傷。圖為消防進行搜救工作。（香港中通社）

香港 發生嚴重工安事件，一座巨型塔式起重機7日上午倒塌，壓向工地的貨櫃辦公室，到晚間證實3死6傷。

意外發生在香港秀茂坪安達臣道房屋協會資助房屋地盤，早上約11時，一個大約10公尺高、吊臂30公尺長塔式起重機倒塌，壓著大約6個由貨櫃改裝成的辦公室。消防員到場救出6人，其中1人當場死亡，另1人送院後不治。另有6人受傷，當中2人情況嚴重，4人情況穩定。

消防員其後發現另有1名工人被困於起重機下，在事發約7小時後的傍晚，將他抬離現場，證實身亡。現場消息說3名死者均為男性，年齡22至41歲，分別任職工程師助理、工程師和電工。傍晚移離貨櫃的死者是25歲工程師，警方以白布和帳篷遮蓋遺體，家屬到場認領遺物。

香港消防隊說，涉事起重機在上月被架起，當天有使用，事發時亦有人操作中，但並未負重，至於意外成因，要等待相關部門調查再確定。

資深土木工程師倪學仁估計，起重機塌下可能與底座不穩有關。一般架起起重機前，需要先在底部架設工字鐵及水泥墩，以確保底座穩定，不過涉事地盤，可能為節省時間，未完成地基就架起起重機，加上事發日大風吹動天秤釀成意外，這次意外較為罕見。

到場視察的港府勞工 及福利 局局長孫玉菡，初步認為起重機基座有問題導致倒塌，當局已發出停工通知書，會徹查事件。

香港特首李家超向死者致以慰問，指勞工處已展開巡查全港其他使用起重機地盤，確保符合安全規定。