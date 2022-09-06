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9月雪？湖南飛蟲屍體堆路上超過10公分 車子打滑撞一團

聯合新聞網／ 即時報導
最近一段影片在網路上瘋傳，顯示湖南出現大量白色飛蟲，屍體在路上堆起來高達十幾公分，連車子都因此打滑出車禍。 (擷自影片)
最近一段影片在網路上瘋傳，顯示湖南出現大量白色飛蟲，屍體在路上堆起來高達十幾公分，連車子都因此打滑出車禍。 (擷自影片)

害怕蟲的人看到這幕一定頭皮發麻。最近一段影片在網路上瘋傳，城市裡出現大量白色飛蟲，屍體在路上堆起來高達十幾公分，多到連車子都在路上打滑出車禍，不少民眾目擊到現場都嚇壞了。

綜合中媒報導，中國湖南省沅江市4日晚間不少民眾目擊到市區出現大量白色飛蟲，這些白色飛蟲在空中不斷飛行，不但干擾到路人行走，就連交通也整個大亂，在路燈的照射下，可以看到這些白色飛蟲就像是雪片一般瘋狂飛舞，路上的車為了閃避這些蟲各種打滑造成車禍。

影片來源：YouTube

當地民眾表示，這些滿天的蟲看起來像是飛蛾，就像是大雪一般從空中飄落，屍體在路上都堆了十幾公分，一堆車子還因為掉在地上的蟲子屍體太多紛紛打滑早成車禍。沅江市植保植檢站站長劉景波表示，這些飛蟲是「蜉蝣」，他們大多數都出現在靠近河流的地方，在這個時節會飛出來大量聚集交配。

劉景波說，最近幾年這個時候都會出現大量的蜉蝣，今年比往年甚至還少了一點，這樣的飛蛾像飄雪一樣的狀況會持續一周，呼籲民眾看到不要太過恐慌，因為蜉蝣不會咬人也不會影響農作物收成，因此對周遭環境不會有太大的影響，只是要特別注意交通安全跟衛生打掃的部分。

蜉蝣滿天飛的直擊影片在微博上瘋傳，許多網友們看到都嚇壞了，留言表示「美式恐怖電影既視感」、「廈門雨天的白蟻也是這樣鋪天蓋地，像下雪一樣」、「這畫面讓我想吐」、「總覺得天有異相」、「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟」。

車禍 電影 微博

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