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四川震災 台政府表達慰問 願協助人道救援

記者丘采薇、鄭媁、廖士鋒、賴錦宏／台北即時報導
四川瀘定縣發生規模6.8強震，四川當局通報，截至今日已知地震造成66人遇難，救援行動仍在進行。圖為瀘定縣磨西鎮一棟房屋在地震中受損嚴重。（中新社）
四川瀘定縣發生規模6.8強震，四川當局通報，截至今日已知地震造成66人遇難，救援行動仍在進行。圖為瀘定縣磨西鎮一棟房屋在地震中受損嚴重。（中新社）

中國四川省甘孜州瀘定縣5日發生規模6.8強震，截至美東時間今天上午，四川當局通報，地震已知造成66人遇難。對於四川地震導致人員傷亡及災損，台總統府發言人張惇涵昨轉達蔡英文總統的慰問及關懷，除向不幸罹難的人員及家屬致上哀悼之意，也期盼搜救和災後復原工作能夠順利進行，盡早恢復正常生活。

上月因眾院議長裴洛西訪台，引起解放軍演習反制，台海情勢升高；四川發生強震隔天，包括蔡英文、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌都主動向對岸表達關懷慰問，也願提供協助，向北京釋出人道關懷和善意，引發關注。

沒有台籍人士受困傷亡

張惇涵表示，據初步掌握，截至目前為止，沒有台籍人士受困於當地或有傷亡情形；蔡英文責請陸委會及相關單位密切掌握後續情況。

蔡總統的慰問訊息，今天也同步公布在「總統府發言人」官方臉書，網友反應兩極，許多網友留言認為，「慰問可以，但不適合再捐款」；但也有網友認為，「總統府這樣的說法很得體」。賴清德今天也特別在推特表達慰問指出，針對中國四川強震造成的人員傷亡與災情，他要表達深切的哀悼與慰問。

台行政院發言人羅秉成也轉述，行政院長蘇貞昌對於逝去的生命表達不捨，也誠心為災民祈福，期望傷者能夠早日康復，蘇貞昌已請陸委會持續注意是否有台籍人士因災受困或傷亡情形。羅秉成說，若有需要台灣協助之處，相關單位也會適時提供必要支援。

台陸委會今發布新聞稿指，政府已透過海基會向中方表達慰問，至盼災害減至最低、災民早日恢復正常生活；台內政部消防署刻正進行人道救援任務準備，「如有救災需要，我方願提供必要協助」。

災區持續降雨搶救困難

四川瀘定強震後，今天持續搜救作業，但根據央視報導，震區今起至10日將持續降雨，且8日雨勢增強，可能引發土石流等次生災害，拯救行動將更困難。截至當地下午10時，當地再出現規模3以上餘震11次，最大達規模4.2。

中國當局已出動6500名軍警消防人力前往救災，目前甘孜州、雅安市已臨時避險轉移安置5萬餘人。地震涉及縣市，房屋、道路、水利、電站等基礎設施受損嚴重，民房垮塌243間、受損1萬3000多間。瀘定縣得妥鎮部分山體滑落嚴重，灣東村和紫雅場村約有上千名民眾被困。

中國四川省甘孜州瀘定縣發生強震，救難人員5日抬著傷者送醫。（歐新社）
中國四川省甘孜州瀘定縣發生強震，救難人員5日抬著傷者送醫。（歐新社）

蔡英文 地震 賴清德

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