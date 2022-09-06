華郵：河南以食用油 騙取民眾提供自己的人臉數據

華盛頓郵報記者進入中國河南偏鄉調查發現，當地村民出售自己的臉來訓練人臉識別演算法，以換取食用油。示意圖。（Pixabay）

華盛頓郵報記者進入中國河南偏鄉調查發現，當地以食用油騙取民眾人臉數據以訓練人工智能人臉識別 演算法使監控更全面。藉由人臉識別監控，警方普遍把新疆維吾爾 族、藏族人歸類為天生犯罪的人。

澳洲「雪梨晨鋒報」（The Sydney Morning Herald）轉載華盛頓郵報（The Washington Post）記者卡德爾（Cate Cadell）2019年在河南偏遠郟縣的調查報導。卡德爾多年來報導有關中國國安、政治、監控及審查新聞。

卡德爾說，當時她在郟縣目睹約60名老人在一個戶外攝影 棚排隊，旁邊堆滿塑膠瓶裝滿的食油等獎品。

一名70多歲的婦女戴上一副很大的太陽眼鏡遮掩半張臉，顯得有點緊張，跟隨指示重複上下左右扭動頭部，然後有人持智慧型手機為她拍攝。拍攝完後她被帶到那堆獎品前，拿了一瓶食用油。

另個老婦接過一張印有陌生人臉孔的照片，但照片上的眼睛和鼻子被裁掉，她把照片放在臉上，突出自己的鼻子拍照，她被要求眼晴快速左右望，之後停下來。

卡德爾形容：「村民是地球上最大的人類監控實驗的一個小而關鍵的部分：他們出售自己的臉來訓練人臉識別演算法，以換取食用油。」

報導指出：「最大的項目有數萬人，所有人都住在這地區。」負責這個項目的公司總裁劉陽峰（譯音）說，公司位於河南省平頂山市。至於替誰蒐集數據，他含糊其辭稱，他的客戶包括政府及數家中國最大的科技公司。

卡德爾表示，近年中國對蒐集數據訓練人工智能演算法（包括人臉識別）的需求大增，這個行業發展蓬勃。

她2014年到北京，之前一年習近平接中國國家主席，很快習近平知道中國的科技實力在鞏固中共權威可以發揮的作用，迅速建立並領導中國網信辦，嚴格審查中國互聯網。

她說，習近平強化中國的實名制，串聯SIM卡與國民身分證號碼，消弭互聯網上的匿名性，藉由大數據組成「公眾意見分析師」，代替警察和政府機構監控及消弭互聯網的異見。「在短短數年內，習近平將中國的互聯網變成世界上最大的專制管治數位實驗室」。

卡德爾說，在這股科技威權主義的浪潮中，一場耗資數百億的人臉識別熱潮開始，像天網（Skynet）和雪亮工程（Sharp Eyes）這些科幻名字的政府政策，用攝影機覆蓋全國並連接到警局，通過準確的人臉識別，警方可以在14億中國公民中識別、分類和跟縱每一個人。

卡德爾多年來深入研究這些監控系統，包括蒐集警方數千份採購訂單，了解對監控系統的要求。

例如有些警察說，他們的轄區建置了數百甚至數千個攝影機構成的龐大自動化網絡，不只能掃描路人的身分並辨認逃犯，還可以識別「犯罪紀錄」的黑名單，包括維吾爾族和藏族、曾吸毒者、精神病患者和被鎖定的抗議民眾，並透過自動警報系統向官方提供他們的所在地。

據一份北京2018年的採購訂單，即時影像訊息可分類特定行為特徵的外來人和罪犯，例如維吾爾人，也可識別他們的年齡、性別、是否有瀏海或戴眼鏡。

卡德爾形容，新疆維吾爾族、藏族和精神疾病患者普遍被警方視為天生的罪犯，像是2018年中國廣西南部警方採購人臉識別系統，要求為特定對象如新疆維吾爾人設置預警，並建立與恐怖主義有關、新疆民眾和精神病患者的數據庫。

北京市朝陽區就打算建置一套約莫1500部可辨識人臉的攝影機系統，要求可識別是否戴口罩、眼鏡，辨別眼鏡款式及面部結構和他們的個人資料，包括是否維吾爾族。

卡德爾說，據估計，截至2020年，中國的人臉識別攝影鏡頭有2億至6億個不等，但不知道多少個具有先進的識別功能。

她表示，離開郟縣後，才知道此前18個月當地購買的人臉識別監控系統，包括具備可提醒警方維吾爾人出沒的功能。