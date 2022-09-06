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華郵：河南以食用油 騙取民眾提供自己的人臉數據

中央社台北5日電
華盛頓郵報記者進入中國河南偏鄉調查發現，當地村民出售自己的臉來訓練人臉識別演算法，以換取食用油。示意圖。（Pixabay）
華盛頓郵報記者進入中國河南偏鄉調查發現，當地村民出售自己的臉來訓練人臉識別演算法，以換取食用油。示意圖。（Pixabay）

華盛頓郵報記者進入中國河南偏鄉調查發現，當地以食用油騙取民眾人臉數據以訓練人工智能人臉識別演算法使監控更全面。藉由人臉識別監控，警方普遍把新疆維吾爾族、藏族人歸類為天生犯罪的人。

澳洲「雪梨晨鋒報」（The Sydney Morning Herald）轉載華盛頓郵報（The Washington Post）記者卡德爾（Cate Cadell）2019年在河南偏遠郟縣的調查報導。卡德爾多年來報導有關中國國安、政治、監控及審查新聞。

卡德爾說，當時她在郟縣目睹約60名老人在一個戶外攝影棚排隊，旁邊堆滿塑膠瓶裝滿的食油等獎品。

一名70多歲的婦女戴上一副很大的太陽眼鏡遮掩半張臉，顯得有點緊張，跟隨指示重複上下左右扭動頭部，然後有人持智慧型手機為她拍攝。拍攝完後她被帶到那堆獎品前，拿了一瓶食用油。

另個老婦接過一張印有陌生人臉孔的照片，但照片上的眼睛和鼻子被裁掉，她把照片放在臉上，突出自己的鼻子拍照，她被要求眼晴快速左右望，之後停下來。

卡德爾形容：「村民是地球上最大的人類監控實驗的一個小而關鍵的部分：他們出售自己的臉來訓練人臉識別演算法，以換取食用油。」

報導指出：「最大的項目有數萬人，所有人都住在這地區。」負責這個項目的公司總裁劉陽峰（譯音）說，公司位於河南省平頂山市。至於替誰蒐集數據，他含糊其辭稱，他的客戶包括政府及數家中國最大的科技公司。

卡德爾表示，近年中國對蒐集數據訓練人工智能演算法（包括人臉識別）的需求大增，這個行業發展蓬勃。

她2014年到北京，之前一年習近平接中國國家主席，很快習近平知道中國的科技實力在鞏固中共權威可以發揮的作用，迅速建立並領導中國網信辦，嚴格審查中國互聯網。

她說，習近平強化中國的實名制，串聯SIM卡與國民身分證號碼，消弭互聯網上的匿名性，藉由大數據組成「公眾意見分析師」，代替警察和政府機構監控及消弭互聯網的異見。「在短短數年內，習近平將中國的互聯網變成世界上最大的專制管治數位實驗室」。

卡德爾說，在這股科技威權主義的浪潮中，一場耗資數百億的人臉識別熱潮開始，像天網（Skynet）和雪亮工程（Sharp Eyes）這些科幻名字的政府政策，用攝影機覆蓋全國並連接到警局，通過準確的人臉識別，警方可以在14億中國公民中識別、分類和跟縱每一個人。

卡德爾多年來深入研究這些監控系統，包括蒐集警方數千份採購訂單，了解對監控系統的要求。

例如有些警察說，他們的轄區建置了數百甚至數千個攝影機構成的龐大自動化網絡，不只能掃描路人的身分並辨認逃犯，還可以識別「犯罪紀錄」的黑名單，包括維吾爾族和藏族、曾吸毒者、精神病患者和被鎖定的抗議民眾，並透過自動警報系統向官方提供他們的所在地。

據一份北京2018年的採購訂單，即時影像訊息可分類特定行為特徵的外來人和罪犯，例如維吾爾人，也可識別他們的年齡、性別、是否有瀏海或戴眼鏡。

卡德爾形容，新疆維吾爾族、藏族和精神疾病患者普遍被警方視為天生的罪犯，像是2018年中國廣西南部警方採購人臉識別系統，要求為特定對象如新疆維吾爾人設置預警，並建立與恐怖主義有關、新疆民眾和精神病患者的數據庫。

北京市朝陽區就打算建置一套約莫1500部可辨識人臉的攝影機系統，要求可識別是否戴口罩、眼鏡，辨別眼鏡款式及面部結構和他們的個人資料，包括是否維吾爾族。

卡德爾說，據估計，截至2020年，中國的人臉識別攝影鏡頭有2億至6億個不等，但不知道多少個具有先進的識別功能。

她表示，離開郟縣後，才知道此前18個月當地購買的人臉識別監控系統，包括具備可提醒警方維吾爾人出沒的功能。

人臉識別 維吾爾 攝影

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