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突圍美國限制 習近平：強化國家戰略科技力量

中央社台北6日電
中共總書記習近平。(美聯社)
中共總書記習近平。(美聯社)

在美國出口管制限制半導體技術等美中科技戰背景下，中共總書記習近平今天在中央深改委會議中表示，要發揮「集中力量辦大事」的優勢，強化國家戰略科技力量，在重要領域贏得戰略主動。

新華社報導，身兼中央全面深化改革委員會主任的習近平今天召開委員會第27次會議，其中審議通過了「關於健全社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制的意見」。

習近平在主持會議時強調，要發揮社會主義制度能夠集中力量辦大事的顯著優勢，強化黨和國家對重大科技創新的領導，充分發揮市場機制作用，圍繞國家戰略需求，優化配置創新資源，強化國家戰略科技力量，大幅提升科技攻關體系化能力，在若干重要領域形成競爭優勢、贏得戰略主動。

關於「健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制」，會議指出，是要把政府、市場、社會有機結合起來，科學統籌、集中力量、優化機制、協同攻關。要堅持國家戰略目標導向，重點研發「具有先發優勢的關鍵技術和引領未來發展的基礎前沿技術」。

會議還指出，要加強黨中央集中統一領導，建立權威的決策指揮體系。要構建協同攻關的組織運行機制，高效配置科技力量和創新資源。要推動「有效市場和有為政府更好結合」，強化企業技術創新主體地位，加快轉變政府科技管理職能，激發創新主體活力。

儘管報導中沒有明確提及關鍵核心技術有哪些，但晶片顯然是其中要角。中國近來每年花在進口晶片的費用，已經超過石油，成為第一大進口商品。

2018年美國政府禁止中興通訊與美國供應商做生意不久後，習近平已敦促要抓緊時間為半導體發展取得突破。

紐約時報日前引述專家分析，習近平試圖以「舉國體制」方式調動國家資源獨自發展，但晶片業依靠全球供應鏈配合，中國不可能靠自己包攬整個發展。

前官方媒體「科技日報」總編輯劉亞東5月接受媒體訪問也表示，舉國體制幫助中國贏得奧運金牌和製造原子彈，「但不適合製造半導體晶片」。

習近平 晶片 石油

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