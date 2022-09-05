圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

(取自微博)

央視報導，四川瀘定規模6.8地震 已經造成46人死亡，其中甘孜州遇難29人，雅安市遇難17人，另有16人失聯，50人受傷。災情發生後，武警部隊、民兵等救援力量緊急馳援災區。

武警四川總隊醫院醫療隊在甘孜州瀘定縣磨西鎮貢嘎山王廣場救治傷員。（新華社） 武警四川總隊雅安支隊執勤四中隊官兵在雅安市石棉縣王崗坪彝族藏族鄉挖角村救助被困群眾。（新華社）

據四川日報報導，甘孜特警突擊救援小組5日在海螺溝街面巡邏中，接到群眾求助稱，有一個40多歲的男子被壓在垮塌的房子下面，他們立即趕往現場救援。到達現場後，面對狹窄的通道，挖挖機等救援機具無法到達的情況，特警突擊救援小組徒手刨土，成功將其解救出來，送往州醫院搶救。截至目前，特警突擊救援小組已經陸續救出30多名被困群眾。

武警四川總隊甘孜支隊官兵在甘孜州瀘定縣磨西鎮搜救被困群眾。（新華社）