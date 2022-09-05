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圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

世界新聞網

(取自微博)

央視報導，四川瀘定規模6.8地震已經造成46人死亡，其中甘孜州遇難29人，雅安市遇難17人，另有16人失聯，50人受傷。災情發生後，武警部隊、民兵等救援力量緊急馳援災區。

武警四川總隊醫院醫療隊在甘孜州瀘定縣磨西鎮貢嘎山王廣場救治傷員。（新華社）
武警四川總隊醫院醫療隊在甘孜州瀘定縣磨西鎮貢嘎山王廣場救治傷員。（新華社）
武警四川總隊雅安支隊執勤四中隊官兵在雅安市石棉縣王崗坪彝族藏族鄉挖角村救助被困群...
武警四川總隊雅安支隊執勤四中隊官兵在雅安市石棉縣王崗坪彝族藏族鄉挖角村救助被困群眾。（新華社）

據四川日報報導，甘孜特警突擊救援小組5日在海螺溝街面巡邏中，接到群眾求助稱，有一個40多歲的男子被壓在垮塌的房子下面，他們立即趕往現場救援。到達現場後，面對狹窄的通道，挖挖機等救援機具無法到達的情況，特警突擊救援小組徒手刨土，成功將其解救出來，送往州醫院搶救。截至目前，特警突擊救援小組已經陸續救出30多名被困群眾。

武警四川總隊甘孜支隊官兵在甘孜州瀘定縣磨西鎮搜救被困群眾。（新華社）
武警四川總隊甘孜支隊官兵在甘孜州瀘定縣磨西鎮搜救被困群眾。（新華社）

新華社報導，武警四川總隊迅速派出前進指揮組指揮一線部隊行動。武警甘孜支隊30名官兵攜帶鐵鍬、藥品奔赴震中瀘定縣得妥鄉，開展情況勘察、道路清理和轉移群眾等工作。武警四川總隊機動第二支隊派出95名官兵和15臺挖掘機、裝載機等搶險救援車輛，攜帶生命探測儀、破拆工具等專業裝備緊急趕往震中。武警四川總隊醫院出動應急醫療隊和救護車、手術方艙車、防疫洗消車等醫療裝備，攜帶醫療物資前往瀘定縣，開展緊急救護、後送治療等工作。截至16時，1000餘名武警官兵緊急出動，投入搶險救援一線。

武警四川總隊機動第二支隊官兵在甘孜州瀘定縣磨西鎮磨子溝村搭建臨時木橋轉移被困群眾...
武警四川總隊機動第二支隊官兵在甘孜州瀘定縣磨西鎮磨子溝村搭建臨時木橋轉移被困群眾。（新華社）
四川森林消防總隊甘孜支隊消防員在瀘定縣磨西鎮青崗坪村轉移群眾。（新華社）
四川森林消防總隊甘孜支隊消防員在瀘定縣磨西鎮青崗坪村轉移群眾。（新華社）
四川森林消防總隊甘孜支隊消防員在瀘定縣磨西鎮青崗坪村轉移傷員。（新華社）
四川森林消防總隊甘孜支隊消防員在瀘定縣磨西鎮青崗坪村轉移傷員。（新華社）
四川森林消防總隊甘孜支隊消防員在瀘定縣磨西鎮青崗坪村轉移群眾和傷員。（新華社）
四川森林消防總隊甘孜支隊消防員在瀘定縣磨西鎮青崗坪村轉移群眾和傷員。（新華社）
四川森林消防總隊甘孜支隊消防員在瀘定縣磨西鎮青崗坪村轉移傷員。（新華社）
四川森林消防總隊甘孜支隊消防員在瀘定縣磨西鎮青崗坪村轉移傷員。（新華社）
四川森林消防總隊甘孜支隊消防員在瀘定縣磨西鎮青崗坪村轉移傷員。（新華社）
四川森林消防總隊甘孜支隊消防員在瀘定縣磨西鎮青崗坪村轉移傷員。（新華社）

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