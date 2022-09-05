圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
(取自微博)
央視報導，四川瀘定規模6.8地震已經造成46人死亡，其中甘孜州遇難29人，雅安市遇難17人，另有16人失聯，50人受傷。災情發生後，武警部隊、民兵等救援力量緊急馳援災區。
據四川日報報導，甘孜特警突擊救援小組5日在海螺溝街面巡邏中，接到群眾求助稱，有一個40多歲的男子被壓在垮塌的房子下面，他們立即趕往現場救援。到達現場後，面對狹窄的通道，挖挖機等救援機具無法到達的情況，特警突擊救援小組徒手刨土，成功將其解救出來，送往州醫院搶救。截至目前，特警突擊救援小組已經陸續救出30多名被困群眾。
新華社報導，武警四川總隊迅速派出前進指揮組指揮一線部隊行動。武警甘孜支隊30名官兵攜帶鐵鍬、藥品奔赴震中瀘定縣得妥鄉，開展情況勘察、道路清理和轉移群眾等工作。武警四川總隊機動第二支隊派出95名官兵和15臺挖掘機、裝載機等搶險救援車輛，攜帶生命探測儀、破拆工具等專業裝備緊急趕往震中。武警四川總隊醫院出動應急醫療隊和救護車、手術方艙車、防疫洗消車等醫療裝備，攜帶醫療物資前往瀘定縣，開展緊急救護、後送治療等工作。截至16時，1000餘名武警官兵緊急出動，投入搶險救援一線。
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