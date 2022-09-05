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圖輯╱四川芮氏6.8地震 遇難者增至21人

記者葉文義／即時報導
9月5日，雅安市石棉縣幼兒園老師組織幼兒有序疏散到操場，並對幼兒進行心理疏導。(新華社)
9月5日，雅安市石棉縣幼兒園老師組織幼兒有序疏散到操場，並對幼兒進行心理疏導。(新華社)

四川甘孜州瀘定縣５日12時52分發生芮氏6.8地震，道路、通訊、房屋等受損情況嚴重，根據央視報導，截至19時18分，遇難人數升至21人，並有30餘人受傷。

9月5日四川省森林消防總隊甘孜支隊在前往瀘定縣的路上，發現的塌方情況。(新華社)
9月5日四川省森林消防總隊甘孜支隊在前往瀘定縣的路上，發現的塌方情況。(新華社)

瀟湘晨報報導，一位住在瀘定縣城區的徐女士說，地震發生時第一時間就帶著孩子跑了出來，據她所知他們在瀘定縣周邊農村的房子已經倒塌，她的丈夫地震後前去查看村裡的情況，目前還沒有消息。

9月5日，在四川甘孜州瀘定縣磨西鎮，工作人員發放熱水和方便麵。(新華社)
9月5日，在四川甘孜州瀘定縣磨西鎮，工作人員發放熱水和方便麵。(新華社)

地震發生後，四川省地震局立即啟動二級應急回應，成立應急指揮部，召開緊急會議，傳達上級決策部署。

與此同時，四川省地震局組織專家會同中國地震台網中心及周邊省份地震專家進行震情緊急會商，指示震區周邊地震監測台站加密監測，派出流動監測組前往震區架設流動監測台網，強化震情跟蹤工作。

雅安市石棉縣群眾轉移至應急避難場所。(新華社)
雅安市石棉縣群眾轉移至應急避難場所。(新華社)

地震專家綜合分析認為，此次地震震中位於鮮水河斷裂帶南東段磨西斷裂附近，為主震－餘震型地震，根據區域構造、歷史地震活動、地震序列類型等資料，近期原震區發生更大地震的可能性不大，餘震活動仍將持續一段時間。

截至2022年9月5日15時00分共記錄到M3.0級及以上餘震3次，其中6.0-6.9級地震0次，5.0-5.9級地震0次，4.0-4.9級地震1次，3.0-3.9級地震2次。

四川甘孜州瀘定縣發生芮氏6.8地震，山石掉落在四川省甘孜州瀘定縣冷磧鎮附近的道路...
四川甘孜州瀘定縣發生芮氏6.8地震，山石掉落在四川省甘孜州瀘定縣冷磧鎮附近的道路上。(新華社)

中國國家主席習近平也對四川甘孜瀘定縣芮氏6.8地震作出重要指示，要求把搶救生命作為首要任務，全力救援受災群眾，最大限度減少人員傷亡。

四川甘孜州瀘定縣發生芮氏6.8地震，四川森林消防總隊甘孜支隊組織開展救援。(新華...
四川甘孜州瀘定縣發生芮氏6.8地震，四川森林消防總隊甘孜支隊組織開展救援。(新華社)
9月5日，救援車輛行駛在四川省甘孜州通往瀘定縣磨西鎮的路上。(新華社)
9月5日，救援車輛行駛在四川省甘孜州通往瀘定縣磨西鎮的路上。(新華社)
9月5日，武警四川總隊醫院駐甘孜前置醫療小組醫生在瀘定縣冷磧鎮開展醫療救治工作。...
9月5日，武警四川總隊醫院駐甘孜前置醫療小組醫生在瀘定縣冷磧鎮開展醫療救治工作。(新華社)

地震 習近平

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