中共20大下月召開 當局收緊進返北京規定

北京民眾排隊進行核酸檢測。（美聯社）

中共20大將於10月16日在北京 召開，當局收緊人員進返北京規定。北京當局要求前往北京人員，在抵達北京24小時內進行一次核酸檢測 ，七天內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所。

原定封城四天到9月4日的成都將繼續封城三天，成都市新型冠狀病毒肺炎疫情 防控指揮部4日晚間發布公告指出，自9月5日0時至9月7日24時，在全市範圍內繼續展開全員核酸檢測。

此外，中國衛健委今通報新增1,673例本土病例，由於疫情持續，多地採取封控措施，據統計，目前至少有七個省會城市、一個直轄市（天津）等33個城市，因疫情處於部分或全部靜態管理，逾6,500萬人受影響。

北京日報報導，除了在抵達北京24小時內進行一次核酸檢測，北京市衛健委也規定進返北京人員在抵京24小時後、72小時內再次進行核酸檢測。

居家隔離、居家健康監測及其同住人員，要嚴格居家、足不出戶，出現發燒、乾咳、咳痰、喉嚨痛、乏力、腹瀉、味覺嗅覺異常等症狀，不自行購藥、服藥，不搭公共交通工具、網約車等，立即報告社區，配合進行核酸檢測及相應管控措施。

中國衛健委官員上周指出，正會同相關部門推進各地健康碼互通互認，以方便民眾正常通行。不過，北京師大政府管理研究院院長唐任伍預計，在中共20大落幕前，出行管控政策，尤其是進出中國首都北京的限制，仍難以放寬。

陸媒統計，目前至少有七個省會城市和天津等33個城市，因疫情處於部分或全部靜態管理，七個省會城市，包括四川成都、西藏拉薩、青海西寧、新疆烏魯木齊、河北石家莊、貴州貴陽和黑龍江哈爾濱。

成都自9月1日起「全體居民原則居家」，3日新增本土確診72例、本土無症狀感染者52例，官方指疫情依然嚴峻。截至昨天0時，成都仍有高風險區261個及中風險區249個。