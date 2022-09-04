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中國省級足球賽比分44：0 「受害」隊員被心理輔導

記者陳言喬／即時報導
浙江省省運會女子足球賽出現44：0「慘案」。（取材自新華網）
浙江省省運會女子足球賽出現44：0「慘案」。（取材自新華網）

浙江省日前舉行省運女子足球賽，結果出現44:0籃球比分的「慘案」。網友質疑打假球，還驚動中央官媒新華社介入調查。慘輸一方的網友稱，大家常說友誼第一，比賽第二。這樣的比分怎麼建立友誼？

新華社報導，9月1日上午，浙江省第17屆省運會足球女子乙組比賽第二輪在浦江縣舉行，對陣雙方是湖州隊和麗水隊，結果麗水隊44:0勝湖州隊。一些傳出的視頻中顯示，湖州隊在防守方式上顯得十分業餘，網友說：「看比分以為又是消極比賽的故事，看了最後一個丟球，我突然覺得她們盡力了」。

報導稱，這是一場省運會的足球比賽，照常理參賽雙方代表了各自地市女足的最高水準，然而並不是，湖州隊難以派出人來參賽，主要組成班底是德清縣的學生。

湖州市德清縣體育局負責人否認打假球，負責人表示，德清縣這次組隊以在校普通學生為主，平時訓練時間相對有限，再加上組隊較為倉促，而對手麗水隊是體校生，因此兩隊在場上差距明顯。

麗水體育局相關負責人也證實，麗水女足平常進行的是專業訓練，再加上當地女足水準在省內屬於相對拔尖的水準，這次能取得大勝，實在是湖州隊實力不濟。

至於為何麗水隊在已經確保勝利的情況下仍不收手，最終釀成44球「慘案」，該負責人說：競技體育，一般來講，不會手軟，基本上能打多少就打多少，就這麼回事。

報導稱，這場球賽不存在打假球，是一場進行過專業足球訓練的體校生和純業餘普通在校生之間的足球較量，雙方真刀真槍，最終踢出了一場看似「假球」的比賽。

出現44：0的「慘案」後，湖州、德清相關部門第一時間對隊員們心理輔導。對於一群普通在校學生而言，以這樣的比分輸掉這樣一場比賽，無疑是終生難忘的。

不過，此事引起眾多網友的評論，一名湖州的網友稱「麗水足球隊確實強，問題是，當打到5：0時，你麗水隊能不能替換下主力隊員，讓二線隊員或者替補上？我湖州隊確實踢不過你們，但這比分也太大了吧，讓我湖州隊員以後看人笑話嗎？人常說友誼第一，比賽第二。這樣的比分怎麼建立友誼？」

也有網友批評湖州體育局對這比賽敷衍至極，「平時沒有女足，比賽來了也不選拔，直接讓更低一級的縣去應付，最後直接上幾個學生娃娃。你就是全市找幾個能跑的女體尖，哪怕找練力量的，什麼舉重和田徑什麼的不相信輸這麼慘」。

還有網友安慰湖州隊，「輸了就輸了，打過省運會的普通學生有多少？這就是成績，上屆連隊伍都拉不起來，這屆好歹組織了一次支游擊隊，這也是進步」。

有網友列舉國際足球比賽大比分的案例，北京時間今年12月1日凌晨，世界盃預選賽，英格蘭女足代表隊20：0大勝拉脫維亞女足，這可是國際比賽，國家隊。

在國際足球A級賽事中，最大比分紀錄由澳洲創造。在2002年的世界盃預選賽大洋洲區，澳洲隊31：0擊敗了美屬薩摩亞。當時，美屬薩摩亞因成年隊因護照問題僅1人能夠參賽，最終改由青年隊甚至少年隊球員頂替參賽。

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