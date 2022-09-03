解放軍與俄軍艦艇編隊 在日本海擊中標靶

解放軍南昌艦在日本海與俄軍的聯合演習中發射砲彈。（圖／取自「央視軍事」微信公眾號）

正在舉行的俄國「東方」軍演，中國解放軍 也參加海上軍事演習。目前解放軍派出的艦艇與俄軍組成編隊，已對日本 海的「海上目標」進行砲擊，且還宣告對空擊毀數公里外標靶。

綜合中國央視軍事、俄羅斯 衛星通訊社報導，根據演習計畫，俄中編隊在海上發現假想敵的艦艇戰術群，並與其展開炮戰。解放軍海軍艦艇編隊2日下午進行對空實彈射擊演練，解放軍南昌艦官兵以副炮對空射擊，雙方海軍9月3日還進行了聯合戰術機動以及通訊演練。接下來幾天，海上編隊將繼續在日本海展開聯合機動、對海射擊等多個課目演練。

此次海上軍演，俄軍出動艦艇為「克雷洛夫元帥號」指揮艦、「響亮號」、「完美號」和「俄聯邦英雄阿爾達爾．齊堅扎波夫」護衛艦、3艘大型登陸艦以及輔助船隊船隻。解放軍出動艦艇則為「南昌號」驅逐艦、「鹽城號」護衛艦和「東平湖號」綜合補給艦。

值得注意的是，這演習涵蓋日俄爭議領土南千島群島（北方四島），已經數次遭到日本政府抗議。據日本共同社報導，對俄羅斯稱中國和印度會參加南千島群島等地區實施的軍事演習，日本官房長官松野博一在1日的記者會上表示，已向中國與印度傳達「日本向俄羅斯表示抗議」這一立場。報導還稱，印方已說明不參加在南千島群島的演習。