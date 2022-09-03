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10月開二十大 北京宣布從嚴限制進返京

記者陳政錄／即時報導
北京市民在檢測點進行核酸檢測。記者／陳政錄攝影
北京市民在檢測點進行核酸檢測。記者／陳政錄攝影

面對中秋、中國十一假期鄰近，以及中共二十大將於10月16日在北京舉行，北京市3日疫情記者會上，宣布從嚴限制人員進返北京，主要針對7日內有涉疫區旅居史人員。同時，北京倡導任何人抵達北京後，24小時內需進行一次核酸檢測，72小時內再次檢測，且7日內不聚餐、不聚會、不聚集等。

據北京市政府3日的防疫記者會，9月2日0時至24時，北京新增本土新冠病毒感染者2例，輕型1例、無症狀感染者1例；海淀區、通州區各1例。北京官方指稱，新增染疫者均為隔離觀察人員，已轉至定點醫院隔離治療，相關風險點位及人員已管控。

不過，北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，自8月15日以來，北京市已累計報告28例新冠病毒感染者，涉及8個區，其中，朝陽區8例，昌平區5例，順義區、大興區各4例，豐台區3例，海淀區2例，房山區、通州區各1例。

面對中共二十大將於10月在在北舉行，以及節假日將有大量人員進返京，北京市政府新聞發言人徐和建在記者會上表示，要堅持遠端管控，嚴格機場口岸和入境航班防疫管理，加強進返京管理，堅持查篩並重，嚴格進返京持48小時內核酸檢測陰性證明和北京健康寶綠碼查驗。

徐和建說，對7天內有1例及以上本土新冠病毒感染者所在縣（市、區、旗）旅居史人員，嚴格限制進返京。他提到，中秋、中國十一假期臨近，輸入性、流動性風險不斷加大，還要嚴格會議培訓、會展論壇、考試等聚集性活動的防疫管理等。

北京市政府還提醒，市民應堅持不去7日內出現本土疫情的縣（市、區、旗），並倡導人員抵京24小時內進行一次核酸檢測，抵京24小時後、72小時內再次進行核酸檢測。

北京市政府要求，人員抵京7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，核酸檢測陰性結果未出之前減少外出，必須外出時要做好個人防護。

北京 檢測 防疫

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