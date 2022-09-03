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中官方：汽車出口進入高速增長 新能源車十年增長86%

記者黃雅慧／即時報導
中國新能源車這十年年均複合增長達86%。（新華社）
中國新能源車這十年年均複合增長達86%。（新華社）

中國汽車產業發展國際論壇3日開幕。中國發改委產業發展司司長盧衛生在會上表示，中國新能源汽車市場規模持續擴大，這十年來中國新能源汽車年均複合增長達到86%。此外，中國商務部對外貿易司副司長孟岳也表示，中國汽車出口進入高速增長期。中國官方表示將進一步研究完善新能源汽車政策體系，並適時開展智慧網聯汽車准入試點。

盧衛生指出，2022年以來，新能源汽車產銷量快速增長，目前的保有量已超過1000萬（輛），產業發展進入全面市場化擴張期。在新能源汽車產銷量快速增長的同時，充電基礎設施也在加快建設，目前已累計建成充電樁400萬台。

盧衛生提到，發改委將進一步優化產業發展環境，堅持全國一盤棋，優化新能源汽車產業布局，按照區域集聚、主體集中的原則，依法依規加強窗口指導，嚴格新能源汽車項目建設和新生生產基地條件，加強違規項目清理整治，大力推動落後企業和無效產能退出。

孟岳表示，去年中國汽車出口達201.5萬輛，較10年前翻一番，實現跨越式發展。今年以來，中國汽車出口快速增長，創歷史同期新高。其中，新能源汽車引領出口增長，今年前7個月，中國出口新能源汽車29.5萬輛，對汽車出口貢獻率達到46.6%。

孟岳指出，未來還將加快實施自貿區戰略，便利汽車產品貿易，加快推進與重點汽車出口國家和地區簽訂自貿協定，擴大出口。

此外，工信部裝備工業一司副司長郭守剛在同一場會上預告，下一步中國將發布汽車產業綠色低碳發展路線圖；加快制定《道路機動車輛生產許可管理條例》；適時開展智慧網聯汽車准入試點等工作。

汽車 商務部

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