成都2000萬人普篩致系統崩潰 民眾排隊苦等罵聲四起

成都對全市約2,000萬人進行核酸普篩導致系統崩潰，民眾在網上罵聲一片。（截圖自《健康時報》微博）

四川成都為了防疫宣布1日18時起全體居民居家隔離，並於1日至4日進行全面核酸檢測 。但擁有約2,000萬常住人口的成都，同一時間核酸普篩，導致核酸檢測系統第一天就崩潰。當地工作人員告訴《健康時報》，系統2日已恢復正常。但《健康時報》這則報導下方留言區卻湧入不少成都民眾留言稱，2日18時30分左右，系統又崩潰了。

有民眾2日晚間8時左右留言表示，「恢復個錘子，老子排了一個小時，還淋了兩場雨，依然一動不動，明明前面只有不到十個人，就是動都不動」。

還有民眾稱，「下雨了，大家排了好長的隊...」「4點排到現在接近9點，前進了20米」「已經9點了，這要是有個陽，排隊3小時，全軍覆沒了」。

一些網友更批評，「全市統一時間做，想出這個天才是哪位？」「一千多萬人做核酸，不崩才怪」「為什麼要統一時間做核酸，不可以分批次嗎？而且換了系統之後更差勁了」。

面對民怨高漲，成都市政府3日下午出面道歉。成都市人民政府新聞辦公室微信 公眾號《成都發布》以「專訪成都市疫情 防控指揮部相關負責人」的名義發布一篇問答表示，2日下午至晚上，成都全市核酸檢測系統出現異常情況，導致檢測進度緩慢。

成都發布稱，「雨夜風涼，群眾長時間排隊，一線檢測人員辛苦堅守，我們感同身受、焦急萬分、深感愧疚，誠懇接受社會批評，向全市人民表示最真誠的歉意，也感謝市民群眾的充分理解和大力支持。」