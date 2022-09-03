「1分鐘都不離開習視野」 新華社20大前拋「3個1分鐘」

新華社社長傅華。（中新社）

中共 20大將於10月16日在北京 召開，新華社社長傅華在最新一期《中國網信》雜誌發表題為「努力建成國際一流新型全媒體機構」的署名文章，提出新華社要做到三個「一分鐘」：一分鐘都不站在黨的隊伍之外，一分鐘都不偏離習近平 總書記指引的方向，一分鐘都不離開習近平總書記和黨中央的視野。

《中國網信》雜誌是由中共中央網信辦主管的期刊。今年6月由新華社總編輯升任社長的傅華在文章中表示，中共18大以來，「習近平總書記以馬克思主義政治家的深刻洞察力，就網絡安全和信息化工作作出一系列重大決策，提出一系列具有開創性意義的新思想新觀點新論斷，形成了習近平總書記關於網絡強國的重要思想，推動我國網信事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，走出一條中國特色治網之道。」

文章稱，「無論新聞信息生產模式、產品形態、傳播手段如何變化，黨管互聯網的政治原則不能動搖，媒體固有的政治屬性不能改變，團結穩定鼓勁、正面宣傳為主這一黨的新聞輿論工作必須遵循的基本方針不能偏離。」

傅華表示，「作為黨的新聞輿論工作重鎮，新華社必須旗幟鮮明講政治，持之以恒加強習近平新時代中國特色社會主義思想網上宣傳，將其作為新聞報導邏輯起點、零公里處，持續奏響『兩個維護』的時代強音，始終譜寫主旋律、傳遞正能量、振奮精氣神，讓黨的主張成為時代最強音，做到一分鐘都不站在黨的隊伍之外，一分鐘都不偏離習近平總書記指引的方向，一分鐘都不離開習近平總書記和黨中央的視野。」

他強調，「做好習近平總書記和習近平新時代中國特色社會主義思想宣傳，是新華社最大政治優勢和首要政治任務」；「新華社要堅持以習近平總書記關於網絡強國的重要思想為指引，......，走出一條符合國際一流新型全媒體機構特點的融合發展之路，為實現中華民族偉大復興的中國夢、推動構建人類命運共同體作出新的更大的貢獻。」