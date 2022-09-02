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孟晚舟回母校演講稱 華為正面對前所未有的挑戰

記者林則宏／即時報導
華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟。（取材自中國經營報）
華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟。（取材自中國經營報）

華為輪值董事長孟晚舟2日前往中學母校—貴州都勻一中演講時表示，華為正在承受和面對著前所未有的挑戰。她認為，解決一切問題和難題的根本在於人才，因此華為將堅持開放的人才觀。

孟晚舟說，「面對技術封鎖時，華為『沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人』」。無論是過去、現在，還是未來，生存和發展的基礎是「一切皆人才，開放是根本」，華為要用世界性難題來吸引和成就世界的人才。

據中國經營報報導，孟晚舟在演講一開始首先表示，時隔多年再次回到母校，她心中既感動又感慨。看著在座的同學，她不由得回憶起自己的中學時代，「那個時代，車馬很慢，書信很遠，時光很長」。

孟晚舟當天的演講主題是：「讀書萬卷，咖啡千杯」。

她說，「學生時代，我們渴求知識，用萬卷書籍來豐盈認知和思想；步入社會後，我們慢慢認識到『孤舉者難起，眾行者易趨』，任何一點進步都需要他人知識與經驗的分享，每一次與他人喝咖啡的機會，就是一次難得的思想交匯，咖啡千杯就是聚他人之智慧來打開自己之思路。『讀書萬卷，咖啡千杯』，是我一路走來的所觀與所思，希望能對校園中的你們有所幫助。」

孟晚舟表示，華為在大陸各地的園區裡有各式各樣的咖啡廳。「在這裡，你可能會偶遇公司高管，正在接受訪談；可能會看到外國面孔，正在用流利的中文分享他們的觀點；也可能會發現一群年輕人在白板上推演公式，因為觀點的不同而激烈辯論。」

她表示，即便近幾年，華為遭遇了前所未有的挑戰，依然建設了許多園區圖書館和咖啡廳，依然保持在員工激勵、榮譽表彰、繁榮園區等方面的投入。

孟晚舟強調，華為堅信，科技公司最主要的價值創造是創新，而創新之源來自員工的活力與創造力。未來不是省出來的，而是持續投入和努力奮鬥所創造出來的。

她表示，華為鼓勵每位員工多讀、善思、能辯，從悠久而璀璨的人類文明中獲取智慧的力量，從他人和行業的優秀實踐中尋找突破的方向，打開思維的天花板，這是「點」的開放；

華為倡導每一位員工與內外部專家多喝咖啡、交流思想，借他山之石吸收宇宙能量，這是「面」的開放；

華為把先進論文和技術難題公開發布到網上，歡迎行業和社會合力推動、互相啟發、競相破題，讓創新的力量奔湧向前，這是「場」的開放。

「我們努力營造從『點』到『面』，再到『場』的開放，推動整個行業的進步，共同來解決整個社會所面臨的技術難題」，孟晚舟說。

華為 孟晚舟 咖啡

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