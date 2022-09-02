鋰鹽價格逼近年內最高 中國工信部將再出手

四川限電、青海格爾木疫情靜態管理等影響到鋰鹽的供應，導致中國鋰鹽供需結構偏緊。圖為青海格爾木察爾汗鹽湖。新華社

鋰鹽價格太高，中國工信部將再度出手。據澎湃新聞報導，工信部原材料工業司司長陳克龍2日在「推動原材料工業高質量發展」記者會上表示，將建立重點原材料價格部門聯動監測機制，引導碳酸鋰、稀土等重點產品價格回穩。

今年以來，作為電池原材料的碳酸鋰、氫氧化鋰價格波動劇烈。據上海有色網數據，截至2日，中國碳酸鋰價格已升至每噸49.3萬元，接近年內最高點。報導還指出，上海有色網方面消息指出，近日，碳酸鋰產品已有市場成交價格衝破每噸人民幣51萬元。

至於近期鋰鹽價格迅速上漲的原因，上海有色金屬網行業分析師傅大偉表示，由於四川限電導致上游鋰鹽減產，疊加青海格爾木疫情 靜態管制影響鋰鹽供應鏈 保障能力；此外，進入2022年第三、四季，中國青海鹽湖受天氣影響產量下降，下游廠商趕工意願增強持續釋放需求，加劇了鋰鹽供需結構的緊張。他並稱，從中國國內偏緊的供需結構來看，年內中國鋰鹽價格將維持上漲趨勢。

事實上，鋰鹽價格不斷上漲對產業下游造成成本壓力，今年以來工信部已多次對鋰價做出干預。今年3月，工信部會同發改委相關部門召開鋰行業運行座談會，要求共同引導鋰鹽價格理性回歸，更好支撐新能源汽車 等戰略性新興產業發展；6月，工信部裝備工業一司副司長郭守剛表示，將進一步引導上下游企業加強供需對接，通過簽訂長期協議等建立穩定合作關係，協同應對資源供應及價格波動風險。