我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相薄藏「千刀萬剮」暴行

1/3居家隔離者出現抑鬱等症狀 中國專家籲關注心理健康

記者林則宏／即時報導
今年6月結束長時間封城後，上海市精神衛生中心也湧現大量就診民眾。（取自新京報）
今年6月結束長時間封城後，上海市精神衛生中心也湧現大量就診民眾。（取自新京報）

據財新網報導，中國科學院院士、北京大學第六醫院院長陸林指出，疫情使全球增加1.6億抑鬱症及焦慮症患者。而在中國，近三分之一居家隔離者也出現抑鬱、焦慮、失眠症狀。他呼籲，應關注疫情時代下國民的心理健康問題。

中國動輒封城的防疫作法，早為眾人詬病。人口超過2,000萬的四川成都，1日晚間6時起也進入「靜態管理」，全體居民被要求「原則居家」，當地許多民眾1日白天紛紛上街搶購各種生活物資。

但事實上，成都目前疫情並不嚴重。8月25日至31日，成都累計報告新冠陽性感染者766例。9月1日，四川省新增本土新冠確診病例128例，其中成都103例；新增本土無症狀感染者77例，其中成都47例。

報導稱，陸林近日在一場演講中表示，此次疫情使全球增加了7,000萬抑鬱症患者，9,000萬焦慮症患者，失眠患者也翻倍增長。心理疾病患者數量迅速攀升，無疑給全球心理健康帶來重大影響。

根據2020年初世界衛生組織（WHO）關於新冠疫情期對大眾心理健康影響的調查，「創傷後壓力症候群」（PTSD）在人群中發病率可達20%以上。在中國，則有近三分之一居家隔離者出現抑鬱、焦慮、失眠症狀。盡管大部分在疫情之後都能恢復健康，但仍有超過十分之一的受訪者無法完全恢復正常。

在WHO定義的400多種心理疾病中，抑鬱障礙和焦慮障礙發病率很高。陸林表示，在中國，這兩種心理疾病的發病率均達7%左右。盡管中國心理疾病發病率在全球範圍並不是很高，但增長速度快、疾病人口基數大。

此外，中國成年人還有20%-30%存在各種睡眠問題，其中需要就醫的高達15%。

財新網指出，根據WHO新冠肺炎防治專家委員會預判，盡管新冠疫情何時消失尚無定數，但可以確定的是，它對人類心理健康的影響將至少持續20年以上。對於青少年、獨居老年人等心理疾病易感者，造成的影響尤其巨大。

在新冠疫情下，陸林呼籲應關注中國國民心理健康問題，特別是青少年的心理問題。全球兒童青少年中有五分之一存在各種精神問題，據中國流行病學調查，中國兒童青少年心理疾病流行率約17%。

陸林指出，要保證兒童青少年有充足的體育鍛煉和睡眠，才能更好地維護其心理健康。他強調，小學生每天要睡足10小時，中學生9小時，高中生8小時。即便在準備高考期間，高中生每天睡眠時間也不應少於7小時。

疫情 心理健康 失眠

上一則

曾掌全球第三大煤礦 「煤老虎」張有喜遭中國開除黨籍

延伸閱讀

成都封城 逾2000萬人「原則居家」 連4天全員核酸

成都封城 逾2000萬人「原則居家」 連4天全員核酸
伊州車險節節漲 專家教招省保費

伊州車險節節漲 專家教招省保費
355光年外 行星「近照」曝光 專家：不可能有外星生命

355光年外 行星「近照」曝光 專家：不可能有外星生命
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相薄藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
將代表中國出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（取材自世界小姐中國區大賽官網）

代表中國出賽世界小姐的美女 被踢爆學經歷都是假

2022-08-28 06:19
中國最高人民法院外觀。（百度）

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

2022-08-28 09:41
成都宣布「封城」，自1日18時起，全體居民原則在家不外出。圖為8月30日，成都地鐵1號線上出行的居民。（中新社）

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

2022-09-01 00:02

超人氣

更多 >
日軍屠殺中國人新照現世 血腥相薄藏「千刀萬剮」暴行

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相薄藏「千刀萬剮」暴行
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」
范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍

范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵

「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵