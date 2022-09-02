1/3居家隔離者出現抑鬱等症狀 中國專家籲關注心理健康

今年6月結束長時間封城後，上海市精神衛生中心也湧現大量就診民眾。（取自新京報）

據財新網報導，中國科學院院士、北京大學第六醫院院長陸林指出，疫情 使全球增加1.6億抑鬱症及焦慮症患者。而在中國，近三分之一居家隔離者也出現抑鬱、焦慮、失眠 症狀。他呼籲，應關注疫情時代下國民的心理健康 問題。

中國動輒封城的防疫作法，早為眾人詬病。人口超過2,000萬的四川成都，1日晚間6時起也進入「靜態管理」，全體居民被要求「原則居家」，當地許多民眾1日白天紛紛上街搶購各種生活物資。

但事實上，成都目前疫情並不嚴重。8月25日至31日，成都累計報告新冠陽性感染者766例。9月1日，四川省新增本土新冠確診病例128例，其中成都103例；新增本土無症狀感染者77例，其中成都47例。

報導稱，陸林近日在一場演講中表示，此次疫情使全球增加了7,000萬抑鬱症患者，9,000萬焦慮症患者，失眠患者也翻倍增長。心理疾病患者數量迅速攀升，無疑給全球心理健康帶來重大影響。

根據2020年初世界衛生組織（WHO）關於新冠疫情期對大眾心理健康影響的調查，「創傷後壓力症候群」（PTSD）在人群中發病率可達20%以上。在中國，則有近三分之一居家隔離者出現抑鬱、焦慮、失眠症狀。盡管大部分在疫情之後都能恢復健康，但仍有超過十分之一的受訪者無法完全恢復正常。

在WHO定義的400多種心理疾病中，抑鬱障礙和焦慮障礙發病率很高。陸林表示，在中國，這兩種心理疾病的發病率均達7%左右。盡管中國心理疾病發病率在全球範圍並不是很高，但增長速度快、疾病人口基數大。

此外，中國成年人還有20%-30%存在各種睡眠問題，其中需要就醫的高達15%。

財新網指出，根據WHO新冠肺炎防治專家委員會預判，盡管新冠疫情何時消失尚無定數，但可以確定的是，它對人類心理健康的影響將至少持續20年以上。對於青少年、獨居老年人等心理疾病易感者，造成的影響尤其巨大。

在新冠疫情下，陸林呼籲應關注中國國民心理健康問題，特別是青少年的心理問題。全球兒童青少年中有五分之一存在各種精神問題，據中國流行病學調查，中國兒童青少年心理疾病流行率約17%。

陸林指出，要保證兒童青少年有充足的體育鍛煉和睡眠，才能更好地維護其心理健康。他強調，小學生每天要睡足10小時，中學生9小時，高中生8小時。即便在準備高考期間，高中生每天睡眠時間也不應少於7小時。