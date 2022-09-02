我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相薄藏「千刀萬剮」暴行

曾掌全球第三大煤礦 「煤老虎」張有喜遭中國開除黨籍

記者廖士鋒／即時報導
張有喜是中國重要的「煤老虎」，官方通報稱他影響惡劣。圖為2016他在中國國際礦業大會礦業發展高層論壇演講。（圖／取自中國自然資源部網站）
張有喜是中國重要的「煤老虎」，官方通報稱他影響惡劣。圖為2016他在中國國際礦業大會礦業發展高層論壇演講。（圖／取自中國自然資源部網站）

曾經長年執掌規模全球第三之煤炭企業的張有喜，繼2022年1月被查後，又被中共官方宣布開除黨籍，成為最新一位遭開除黨籍的「煤老虎」。

新華社2日報導稱，經中共山西省委批准，山西省紀委監委對原大同煤礦集團有限責任公司黨委書記、董事長張有喜嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查後，決定給予張有喜開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

報導指出，張有喜喪失理想信念，背棄初心使命，政治上不忠誠、不老實，履行全面從嚴治黨主體責任不力，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，收受禮品，接受可能影響公正執行公務的宴請，由公款支付個人應負擔的費用，超標準配備使用辦公用房，長期借用管理服務對象車輛；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，利用職權為他人在工程承攬、款項結算、職務晉升等方面謀取利益，並非法收受巨額財物；嚴重不負責任，致使中國國家利益遭受特別重大損失。

公開資料顯示，目前已經有連續三任大同煤礦的董座被查，包含2008年1月至2011年任董事長的吳永平、2011年9月至2018年11月任董事長的張有喜，以及2018年至2020年擔任董座的郭金剛，其中同煤公司在2020年改組為晉能控股集團，也是全球第三大煤礦企業。

張有喜（右）曾長年執掌大同煤礦，圖為2014年他向中國國務院總理李克強介紹山西大...
張有喜（右）曾長年執掌大同煤礦，圖為2014年他向中國國務院總理李克強介紹山西大同礦區棚戶改造成果。（圖／取自中國政府網）

中共

上一則

中國疫情擴及26省區 天津、四川等地升級防控

下一則

1/3居家隔離者出現抑鬱等症狀 中國專家籲關注心理健康

延伸閱讀

被質問拿共黨錢 鄭寶清告周玉蔻

被質問拿共黨錢 鄭寶清告周玉蔻
買8800元平板才能進「智慧班」 山西中學被控強迫推銷

買8800元平板才能進「智慧班」 山西中學被控強迫推銷
前綠委鄭寶清宣布戰桃園 民進黨：登記就開除黨籍

前綠委鄭寶清宣布戰桃園 民進黨：登記就開除黨籍
歐盟禁令切斷俄煤海運出口門路 煤價料將上漲

歐盟禁令切斷俄煤海運出口門路 煤價料將上漲

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相薄藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
將代表中國出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（取材自世界小姐中國區大賽官網）

代表中國出賽世界小姐的美女 被踢爆學經歷都是假

2022-08-28 06:19
中國最高人民法院外觀。（百度）

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

2022-08-28 09:41
成都宣布「封城」，自1日18時起，全體居民原則在家不外出。圖為8月30日，成都地鐵1號線上出行的居民。（中新社）

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

2022-09-01 00:02

超人氣

更多 >
日軍屠殺中國人新照現世 血腥相薄藏「千刀萬剮」暴行

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相薄藏「千刀萬剮」暴行
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」
范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍

范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵

「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵