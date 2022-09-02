中國疫情擴及26省區 天津、四川等地升級防控

中國疫情多點擴散，圖為2日四川成都市開展第二輪全員核酸檢測。中新社

中國1日新增新冠陽性感染者1,885例，疫情 並已蔓延到26省區，天津、四川、黑龍江哈爾濱等地則推出更加嚴格的防疫措施。

據央視新聞報導，中國1日新增本土新冠肺炎確診病例318例（四川128例，廣東55例，西藏46例，海南27例，黑龍江11例，重慶8例，陝西8例，遼寧5例，青海5例，河北4例，山東4例，河南 4例，新疆 4例，內蒙古2例，浙江2例，北京1例，天津1例，吉林1例，上海1例，雲南1例）。

同時還有無症狀感染者1,567例（西藏575例，黑龍江207例，青海125例，遼寧114例，四川77例，海南75例，山東53例，河南46例，甘肅42例，廣東41例，吉林40例，新疆34例，天津32例，河北32例，江西24例，湖北20例，廣西8例，內蒙古6例，陝西5例，浙江3例，貴州3例，江蘇2例，重慶2例，雲南1例）。

上述資料顯示目前疫情已經擴及26個省區，中國目前有多地的市、縣政府已宣布靜態管理。

四川省成都市表示，當地已有超過20條傳播鏈，疫情防控壓力十分艱巨，成都已經進入「原則居家」的「加強社會面管控」狀態。四川另一城市西昌市則宣告，將「全域靜態管理」時間延長至9月5日零時。

天津市也宣布，9月1日起，全市旅行社及線上旅遊企業暫停該市行政區域內組團旅遊業務、暫停跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。博物館、公共圖書館等室內公共場所、劇院等演出場所、上網服務營業場所、娛樂場所、劇本娛樂場所、棋牌室、麻將館、桌遊室等密閉場所以及旅遊景區中的密閉場所暫停開放。2日起，所有乘客乘坐隸屬天津市公交集團的公車出行時，均須主動向司機出示健康碼。

黑龍江省哈爾濱市2日也宣布，將進一步強化道裡、道外、南崗、香坊、平房、松北、呼蘭等7區疫情防控臨時管控措施，從嚴管控公共場所，並暫停舉辦大型會議、演出、培訓、農村集市等活動，堅持喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦。宣導居民不聚會、不聚集、不聚餐。