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中共20大前夕 中國啟動網路打假專項行動

記者陳政錄／北京即時報導
中國互聯網絡信息中心（CNNIC）8月31日發布的統計報告顯示，截至2022年6月，中國網民規模為10.51億，互聯網普及率達74.4%。圖為民眾在北京街頭瀏覽手機。（中新社）
中國互聯網絡信息中心（CNNIC）8月31日發布的統計報告顯示，截至2022年6月，中國網民規模為10.51億，互聯網普及率達74.4%。圖為民眾在北京街頭瀏覽手機。（中新社）

中共二十大將於10月16日在北京舉行，中共中央網信辦宣布2日啟動為期三個月的「清朗·打擊網路謠言和虛假訊息」專項行動，強調要以中共總書記習近平的重要思想為指導，加大對造謠傳謠行為的懲治力度，以營造清朗網路環境。

據中共中央網信辦旗下「網信中國」微信公眾號2日發布，為深入清理網路謠言和虛假訊息，營造風清氣正的網路環境，決定自即日起在中國全國範圍啟動該專項行動。

網信辦稱，工作目標要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」，特別是習近平關於網路強國的重要思想為指導，著力解決舊謠言反覆傳播、新謠言層出不窮的問題。為此，將加大對造謠傳謠行為的懲治力度，查處曝光典型案例，以形成「強大震懾」。

在工作任務安排上，網信辦提到四點：堅持分類研判處置、加大溯源追責力度、健全完善闢謠機制和壓實平台主體責任。

其中，網信辦特別提到要對涉「重大會議」、重要活動、重要政策發布，以及侮辱誹謗英雄烈士、褻瀆否定英雄烈士事蹟精神等的假消息，從嚴從快從重清理處置；對涉險情、疫情、災情、警情的加強回應澄清；對社會、經濟、民生領域的假消息要加強相關部門溝通、即時闢謠，防止擴散蔓延、誤導民眾。

專項行動除了將查處製造、傳播假消息的帳號，將其封禁外，也將對落實不力、問題突出的網站平台，嚴格進行處罰問責，中共中央網信辦還將對網路平台進行「日常監測分析」，要將假消息消滅在萌芽狀態。

8月30日，中共中央政治局召開會議決定，建議10月16日在北京舉行「中共第二十次全國代表大會」(中共二十大)。屆時，將選出新一屆中共中央委員會和中紀委，決定中國未來五年政經工作走向，同時也是習近平可能打破慣例，擔任第三任總書記的起點。

目前，中共二十大已開放中外媒體記者報名採訪，但據中國央視報導，受全球新冠疫情影響，中共二十大採訪將透過現場、網路、書面等方式進行。

中共 習近平 北京

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