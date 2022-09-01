成都封城 逾2千萬人原則居家

成都市官方1日發通告稱，9月1日至4日全市全員核酸檢測，自9月1日18時起，全體居民原則居家。圖為成都市民在核酸檢測點進行核酸檢測。（中新社）

繼上海之後，中國又有1座超過2千萬人口的城市按下暫停鍵，進入靜態管理。因新冠疫情 升溫，四川省成都市1日宣布，從9月1日18時起全體居民原則居家，非必要不離蓉，形同「封城 」。「封城令」一出，許多民眾忙著上街搶購民生物資。

據中國財新網報導，8月25日，成都報告一起健身館游泳館相關的本土群聚疫情；28日單日新增染病者破百；31日又新增染病者157例。25日以來，累計報告陽性感染者766例。

成都市衛健委主任楊小廣1日指出，成都此輪疫情處於上升階段，傳播速度快、隱匿傳播多，病例活動分散，風險場所廣泛。

成都官方1日宣布，9月1日至4日展開全市全員核酸檢測，1日18時起全體居民原則居家；確有特殊需要，憑24小時內核酸陰性證明離開；每戶居民每天可安排1人憑24小時內核酸陰性證明，外出一次採買。

除了保障生活和城市運行的水電油氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業，以及具備閉環生產條件、承擔重要生產任務的工業企業，其餘企業均居家辦公。

當地公共交通、地鐵營運也進行調整，承擔城市運行或防疫 等工作的民眾，憑24小時核酸陰性證明乘坐。「封城令」也導致成都雙流和天府兩大機場的中國國內航班受影響，1日天取消1千多個航班，占比逾7成。

「封城令」宣布後，大批成都市民趕到超市或市場搶購民生物資，一位住在青羊區的民眾說，超市裡大排長龍，很多貨架都是空的，臨近的麵包店內存貨也被搶購一空。據官方資料，去年末成都市常住人口為2,119.2萬人。

8月29日晚間，網名為「熱帶雨林」的網友在微信透露成都可能要「靜態管理」，消息曝光後，不少成都市民衝到各大超市搶購物資，「熱帶雨林」30日被當地公安機關以尋釁滋事罪拘留15日。1日天成都官方宣布「原則居家」後，不少網友紛對被拘留的「熱帶雨林」表示關心。

此外，中國一線城市深圳，1日也升級防疫管控，繼羅湖、福田、龍華、龍崗4區實施臨時管控後，南山區也宣布全域實行管控措施。即日起，深圳所有跨市公共交通線路臨時取消。