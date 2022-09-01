我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／好笑又好哭 圖書館展出讀者遺忘在書中物

裴林敗選後 共和黨聯邦參議員柯頓批評選制詐騙

成都封城 逾2千萬人原則居家

記者賴錦宏、葉文義／即時報導
成都市官方1日發通告稱，9月1日至4日全市全員核酸檢測，自9月1日18時起，全體居民原則居家。圖為成都市民在核酸檢測點進行核酸檢測。（中新社）
成都市官方1日發通告稱，9月1日至4日全市全員核酸檢測，自9月1日18時起，全體居民原則居家。圖為成都市民在核酸檢測點進行核酸檢測。（中新社）

繼上海之後，中國又有1座超過2千萬人口的城市按下暫停鍵，進入靜態管理。因新冠疫情升溫，四川省成都市1日宣布，從9月1日18時起全體居民原則居家，非必要不離蓉，形同「封城」。「封城令」一出，許多民眾忙著上街搶購民生物資。

據中國財新網報導，8月25日，成都報告一起健身館游泳館相關的本土群聚疫情；28日單日新增染病者破百；31日又新增染病者157例。25日以來，累計報告陽性感染者766例。

成都市衛健委主任楊小廣1日指出，成都此輪疫情處於上升階段，傳播速度快、隱匿傳播多，病例活動分散，風險場所廣泛。

成都官方1日宣布，9月1日至4日展開全市全員核酸檢測，1日18時起全體居民原則居家；確有特殊需要，憑24小時內核酸陰性證明離開；每戶居民每天可安排1人憑24小時內核酸陰性證明，外出一次採買。

除了保障生活和城市運行的水電油氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業，以及具備閉環生產條件、承擔重要生產任務的工業企業，其餘企業均居家辦公。

當地公共交通、地鐵營運也進行調整，承擔城市運行或防疫等工作的民眾，憑24小時核酸陰性證明乘坐。「封城令」也導致成都雙流和天府兩大機場的中國國內航班受影響，1日天取消1千多個航班，占比逾7成。

「封城令」宣布後，大批成都市民趕到超市或市場搶購民生物資，一位住在青羊區的民眾說，超市裡大排長龍，很多貨架都是空的，臨近的麵包店內存貨也被搶購一空。據官方資料，去年末成都市常住人口為2,119.2萬人。

8月29日晚間，網名為「熱帶雨林」的網友在微信透露成都可能要「靜態管理」，消息曝光後，不少成都市民衝到各大超市搶購物資，「熱帶雨林」30日被當地公安機關以尋釁滋事罪拘留15日。1日天成都官方宣布「原則居家」後，不少網友紛對被拘留的「熱帶雨林」表示關心。

此外，中國一線城市深圳，1日也升級防疫管控，繼羅湖、福田、龍華、龍崗4區實施臨時管控後，南山區也宣布全域實行管控措施。即日起，深圳所有跨市公共交通線路臨時取消。

封城 疫情 防疫

上一則

宣傳戰無孔不入 中駐美大使中秋賀節書「統一白皮書」

下一則

成都嚴控疫情 封控若過久 衝擊西南製造業

延伸閱讀

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
防疫又升級 深圳暫緩返校、推網課 天津等多地中小學也延期開學

防疫又升級 深圳暫緩返校、推網課 天津等多地中小學也延期開學
實體停課近半年後… 上海220萬學生開學 大排長龍做核酸

實體停課近半年後… 上海220萬學生開學 大排長龍做核酸
中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

熱門新聞

中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
中國國家海關總署公布，自31日起0時起，取消對出入境人員核酸檢測訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為上海機場邊檢站。(取自澎湃新聞)

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

2022-08-25 09:18
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
將代表中國出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（取材自世界小姐中國區大賽官網）

代表中國出賽世界小姐的美女 被踢爆學經歷都是假

2022-08-28 06:19
中國最高人民法院外觀。（百度）

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

2022-08-28 09:41
成都宣布「封城」，自1日18時起，全體居民原則在家不外出。圖為8月30日，成都地鐵1號線上出行的居民。（中新社）

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

2022-09-01 00:02

超人氣

更多 >
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」
接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了

接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了
打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選

打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選